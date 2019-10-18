Турчак предложил перевести жилые дома в России на «умный» учет

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о необходимости внести в Жилищный кодекс поправки об обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного города». Это заявление он сделал на заседании Совета по цифровой экономике при Совфеде по теме «От умного города к цифровому региону», которое проходит в Сочи в пятницу, 18 октября, передает корреспондент РБК.

«Нужно создать условия для перехода управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций на повсеместное внедрение приборов учета с возможностью «умного» сбора и передачи данных, — заявил вице-спикер Совфеда. — Для этого необходимо внести в Жилищный кодекс изменения в части обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного» города.

В том числе, по его словам, необходимо оснащать многоквартирные дома системами учета коммунальных ресурсов с общедомовых и индивидуальных приборов учета.

«В будущем все данные города и региона, из всех систем — транспорта, безопасности, ЖКХ — должны обрабатываться в единой цифровой платформе», — добавил Турчак. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс, по его словам, будут направлены в правительство.