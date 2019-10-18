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Губернатор Кубани назвал нелепой инициативу Рады по «возвращению» региона
Кондратьев предложил украинским депутатам прослушать курс лекций по истории создания Кубани, чтобы избежать в будущем опрометчивых заявлений. Так он отреагировал на планы создать объединение по возвращению этнических территорий
Вениамин Кондратьев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал РБК инициативу депутатов Верховной рады Украины, которые решили заняться вопросом возвращения Кубани.

Накануне 30 народных депутатов создали межфракционное объединение для разработки политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь, заявил депутат Алексей Гончаренко, инициатива коснется Кубани. Он пообещал держать «под пристальным вниманием» и другие регионы, где проживают украинцы.

«Я уже советовал депутату Верховной рады Украины Анне Гопко и теперь хочу посоветовать другим депутатам Верховной рады <…> спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться?» — заявил Кондратьев.

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В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани

По словам губернатора, он пригласил бы украинских депутатов в Кубанский госуниверситет, «где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска». «Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений», — сказал глава Краснодарского края.

Первые казаки-переселенцы бежали на южные земли Российской империи со всей страны и ее окраин, заявил Кондратьев в разговоре с РБК. По словам главы региона, сложно сказать в процентном соотношении, какой они были национальности и с каких конкретно земель переселялись на территорию нынешней Кубани.

«Я не случайно подчеркнул, что именно нынешней Кубани, потому что, когда они переселялись, название местности «Кубань» не существовало! А земли были просто южной приграничной территорией Российской империи», — сказал Кондратьев и добавил, что «как и самой Украины как государства тоже не существовало».

Кубанские казаки живут «на своей российской земле, земле своих предков, которую те защищали ценой собственной жизни», заявил глава Краснодарского края. «Но они прекрасно помнят и передают из поколения в поколение, что эта земля им пожалована Екатериной Великой и эта ее грамота о пожаловании земли, которая в настоящее время хранится в краевом историческом музее, является одной из главных регалий Кубанского казачьего войска», — заключил Кондратьев.

Киев не в первый раз говорит о необходимости «вернуть» Кубань Украине. В частности, в 2017 году эту тему затрагивал Владимир Омелян, занимавший тогда пост министра инфраструктуры. В ответ на его заявление, что регион принадлежит Украине, Кондратьев посоветовал «не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли».

Авторы: Артем Афонский, Наталия Анисимова
Теги: новости РБК, Краснодарский край, Кубань, Верховная рада
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