Губернатор Кубани назвал нелепой инициативу Рады по «возвращению» региона

Кондратьев предложил украинским депутатам прослушать курс лекций по истории создания Кубани, чтобы избежать в будущем опрометчивых заявлений. Так он отреагировал на планы создать объединение по возвращению этнических территорий

Вениамин Кондратьев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал РБК инициативу депутатов Верховной рады Украины, которые решили заняться вопросом возвращения Кубани.

Накануне 30 народных депутатов создали межфракционное объединение для разработки политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь, заявил депутат Алексей Гончаренко, инициатива коснется Кубани. Он пообещал держать «под пристальным вниманием» и другие регионы, где проживают украинцы.

«Я уже советовал депутату Верховной рады Украины Анне Гопко и теперь хочу посоветовать другим депутатам Верховной рады <…> спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться?» — заявил Кондратьев.

По словам губернатора, он пригласил бы украинских депутатов в Кубанский госуниверситет, «где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска». «Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений», — сказал глава Краснодарского края.