В Киеве вновь заявили о принадлежности Кубани Украине

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Крымский мост соединит «украинский Крым» с «украинской Кубанью». Об этом он сказал на брифинге, передает УНН.

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — считает он. Омелян подчеркнул, что потери Украины от строительства и введения в эксплуатацию Крымского моста исчисляются «десятками миллионов гривен».

В мае 2017 года Омелян заявлял, что между Украиной и Россией может быть восстановлено авиасообщение, если российская сторона вернет Кубань, Крым и остальные «захваченные в свое время» Россией украинские территории.

Летом 2016 года глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина должна «вернуть» Кубань и Курск, входящие сейчас в состав России. «Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская ментальность», — говорил он.

Позже депутат КПРФ Сергей Обухов, который представляет в Госдуме Краснодарский край, попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить в отношении Павла Жебривского уголовное дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности с использованием средств массовой информации).