Песков назвал «весьма вероятным» перенос столицы ДФО во Владивосток

В пользу переноса столицы округа из Хабаровска есть много факторов, отметил Дмитрий Песков. Ранее с такой инициативой выступал идущий на выборы главы Приморья Олег Кожемяко

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле считают, что существует множество факторов в пользу переноса столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток из Хабаровска. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Вы знаете, сначала все-таки должна более четкая быть сформулирована позиция на местах в самом регионе. Очевидно, что существует много факторов, которые, наверное, делают весьма вероятной такую инициативу и говорят в пользу этой инициативы», — заявил Песков. Он также обратился внимание на то, что есть и другие точки зрения, а дискуссия о переносе столицы ведется уже давно.

Инициативу перенести столицу федерального округа во Владивосток продвигал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, которому в конце года предстоит участвовать в выборах главы региона. Кожемяко говорил, что обсуждал это предложение с руководителем администрации президента Антоном Вайно и тот положительно отнесся к этой идее. «Он сказал, что в ближайшее время туда направится рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения и всех видов коммуникации», — рассказывал Кожемяко.

Идею поддержал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, Минвостокразвития и аппарат полпредства представят президенту доклад о преимуществах переноса столицы округа во Владивосток. В пользу переноса говорит то, что Приморье превосходит Хабаровский край в сфере инвестиций, считает Трутнев.

Против переноса выступал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который говорил, что Хабаровск — столица «не только по названию, но и по определению». «Конкуренция никому не помешает, но столица останется в Хабаровске», — заявлял Фургал.