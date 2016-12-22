Российские агентства узнали об ударе ВВС США по наступающим на ИГ курдам

О бомбовом ударе по наступающим на позиции курдских формирований в провинции Дейр-эз-Зор сообщил военно-дипломатический источник агентства ТАСС. По его словам, курды пытались наступать на позиции боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации), однако их атаковали два истребители F-15 из состава сил коалиции, возглавляемой США.
Собеседник агентства, назвавший действия американских ВВС непрофессиональными, указал, что в результате инцидента погибли шесть курдских бойцов, еще 15 были ранены. По его словам, участники наступления после этого массово дезертировали, а весь район, который находится к востоку от реки Евфрат, перешел под контроль боевиков ИГ.
Собеседник агентства «Интерфакс» назвал случившееся примером «провала американской политики в Сирии, которая не решает проблемы, а вместо этого создает новые для всего региона». «Террористы «Исламского государства» устанавливают свои правила игры в Заевфратье», - заявил он.
В конце июня сирийское агентство SANA сообщило о том, что в результате авиаударов американской коалиции в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака погибли девять мирных жителей. В Дамаске заявили, что атака проводилась с целью вынудить местных жителей признать власть близкого американцам Союза демократических сил (СДС), костяк которых составляют сирийские курды.18 июня SANA заявила о бомбардировке американцами позиций сирийской армии в долине Евфрата, в районе города Абу-Камаль, где шли бои с террористами ИГ. В Пентагоне опровергли свою причастность к инциденту.