SANA сообщила о гибели девяти человек при авиаударах коалиции США в Сирии

В результате авиаудров коалиции США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии погибли девять человек. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

Один удар был нанесен по населенному пункту Аль-Шифа в восточном пригороде Дейр-эз-Зора. По сведениям агентства, все погибшие — мирные жители. Кроме того, нанесен ущерб инфраструктуре. Бомбардировки коалиции в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор названы «инструментом давления», чтобы вынудить местных жителей признать власть союзного американцам Союза демократических сил (СДС), костяк которых составляют сирийские курды.

Второй удар Коалиции был нанесен в провинции Хомс. Его жертвой стал один солдат правительственной армии.

В начале июня SANA заявила о гибели семьи из восьми человек при авиаударе коалиции на северо-востоке Сирии. 18 июня государственное агентство заявило о бомбардировке американцами позиций сирийской армии в долине Евфрата, в районе города Абу-Камаль, где продолжаются бои с боевиками ИГ. Жертвами удара стали несколько человек. В Пентагоне опровергли свою причастность к инциденту. В то же время Коалиция 19 июня отчиталась о ликвидации одного из руководителей ИГ в долине Ефрата.

Международная коалиция по борьбе с ИГ создана в 2014 году. Главную роль в ней играет авиация США. Благодаря поддержке Коалиции иракская армия, сирийские курды и умеренная оппозиция освободили значительные территории и крупные города от исламистов, в частности, Ракку в Сирии и Мосул в Ираке. Авиаудары продолжаются в долине Ефрата, близ сирийско-иракской границы. где ИГ удерживает ряд территорий. Россия поддерживает сирийскую армию с сентября 2015 года. Благодаря поддержке российских ВКС и военных советников от ИГ были освобождены центральные и восточные районы страны, включая Пальмиру и деблокирован находившийся в трехлетней осаде город Дейр-эз-Зор.