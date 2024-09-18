Путин продлил продовольственное эмбарго на 2026 год

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на западные санкции, на два года — 2025 и 2026, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Мера действует с 2014 года.

Правительству поручено обеспечить осуществление экономических мер.

Продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на антироссийские санкции, с тех пор его действие неоднократно продлевалось. Экономические ограничения стали ответом на санкции западных стран, введенные после присоединения Крыма к России. Москва ввела запрет на ввоз отдельных видов продовольствия и сырья. Под него, в частности, подпали говядина, свинина, мясо птицы, рыба, морепродукты, сыры, молоко, фрукты, овощи и др. Список продуктов не раз пересматривался.

Материал дополняется