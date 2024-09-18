Новосибирца задержали при подготовке к теракту в Белгородской области

Житель города Бердска установил контакт с представителями запрещенного в России формирования, после чего приобрел взрывчатку для совершения теракта в Белгородской области, рассказали в ФСБ. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы

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В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали уроженца Новосибирской области, который готовил теракт по заданию одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В спецслужбе уточнили, что житель города Бердска через мессенджер установил контакт с представителями запрещенного формирования, после чего по их заданию приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. По данным статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы. «УФСБ России проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц», — добавили в пресс-службе ФСБ.

В России с начала 2024 года спецслужбами было предотвращено 110 терактов, пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности, сообщали в середине августа в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Один из крупнейших за последние годы терактов был совершен 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Еще один крупный теракт произошел 23 июня в дагестанских городах Дербент и Махачкала. Тогда группа вооруженных людей напала на местные церкви и синагоги. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских, пострадали около 50 человек. В ходе контртеррористической операции силовики ликвидировали шестерых нападавших.