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Time узнал, что подозреваемый в покушении на Трампа жил в казармах ВСУ

Time: подозреваемый в покушении на Трампа останавливался в казармах ВСУ
Раут во время поездки в Киев в 2022 году был «по сути бездомным» и был вынужден останавливаться на базах или в казармах украинских военных, пишет Time. WSJ писала, что он поддерживал Украину и пытался вербовать добровольцев

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Раут останавливался в казармах украинских вооруженных сил (ВСУ) во время посещения Киева, пишет журнал Time со ссылкой на источники.

Как сообщает журнал, Раут был «по сути бездомным» в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей.

Как сообщили журналу источники, Раут часто и эксцентрично появлялся в центре Киева.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Раут размещал в социальных сетях посты, где писал о своей готовности «сражаться и умереть» за Киев. После начала военной операции 24 февраля 2022 года он призывал иностранцев ехать на Украину и «брать в руки оружие». В апреле того года мужчина посетил Киев, где занялся набором добровольцев. Два человека, которые познакомились с ним на Украине, сообщили WSJ, что американцу отказали во вступлении в ВСУ.

Когда Трамп 15 сентября играл в гольф во Флориде, агенты Секретной службы заметили, что из кустов вдоль территории клуба виднеется дуло автомата. Агенты открыли стрельбу, позднее был задержан 58-летний Раут. Свое оружие — автомат Калашникова — он бросил в кустах, покидая место засады. В ней он провел около 12 часов. Выстрелить Раут не успел, Трамп во время этих событий не пострадал.

Президент США Джо Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности экс-главы государства после инцидента. Трамп после второго за последние месяцы покушения на свою жизнь оценил работу Секретной службы позитивно. Первое произошло в середине июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, Трамп тогда получил ранение в ухо.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп покушение ВСУ Украина Киев казарма
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