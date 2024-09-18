Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерах

Al Jazeera: во взорвавшихся в Ливане пейджерах было не более 20 г взрывчатки

По словам источника Al Jazeera, каждый пейджер был начинен не более чем 20 г взрывчатки, сейчас проверяется несколько версий, как ее активировали. Подрыв заложенной заранее взрывчатки не исключили опрошенные РБК эксперты

Каждый из пейджеров, взорвавшихся в Ливане накануне, был начинен не более чем 20 граммами взрывчатки, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

Сейчас спецслужбы изучают несколько версий о том, каким способом была активирована эта взрывчатка, сообщил собеседник телеканала.

По его словам, партия взорвавшихся пейджеров была импортирована в Ливан пять месяцев назад. О том, что пейджеры были из новой партии, ранее писали The Wall Street Journal и Reuters.

Пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли.

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Среди пострадавших — посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Кроме того, были ранены еще двое сотрудников иранского посольства, сообщало агентство Mehr. По информации Al Hadath, при взрыве пейджера пострадали члены «Хезболлы», находившиеся в Дамаске. Источники телеканала утверждали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.

Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки. Последней версии придерживается экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.

Представитель «Хезболлы», в свою очередь, предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.