 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерах

Al Jazeera: во взорвавшихся в Ливане пейджерах было не более 20 г взрывчатки
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
По словам источника Al Jazeera, каждый пейджер был начинен не более чем 20 г взрывчатки, сейчас проверяется несколько версий, как ее активировали. Подрыв заложенной заранее взрывчатки не исключили опрошенные РБК эксперты

Каждый из пейджеров, взорвавшихся в Ливане накануне, был начинен не более чем 20 граммами взрывчатки, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

Сейчас спецслужбы изучают несколько версий о том, каким способом была активирована эта взрывчатка, сообщил собеседник телеканала.

По его словам, партия взорвавшихся пейджеров была импортирована в Ливан пять месяцев назад. О том, что пейджеры были из новой партии, ранее писали The Wall Street Journal и Reuters.

Пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли.

Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерах
Video

Среди пострадавших — посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Кроме того, были ранены еще двое сотрудников иранского посольства, сообщало агентство Mehr. По информации Al Hadath, при взрыве пейджера пострадали члены «Хезболлы», находившиеся в Дамаске. Источники телеканала утверждали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.

Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки. Последней версии придерживается экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.

Представитель «Хезболлы», в свою очередь, предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
пейджер Ливан Хезболла взрывы взрывчатка
Материалы по теме
Число пострадавших при взрыве пейджеров в Ливане выросло до 4000
Политика
Сноуден допустил подрыв пейджеров «Хезболлы» с помощью взрывчатки
Политика
К чему приведут массовые взрывы пейджеров «Хезболлы» в Ливане и Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
Киев выразит Польше протест из-за задержания УсикаОбщество, 01:01
Возвращающий зрение чип компании Маска признали «прорывным устройством»Технологии и медиа, 00:59
В Ярославле загорелось здание с покрышками и горючимОбщество, 00:48
Задержанного в Польше боксера Усика отпустилиСпорт, 00:34
«Ливерпуль» обыграл «Милан» в Лиге чемпионов, «Бавария» забила 9 головСпорт, 00:17
Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерахПолитика, 00:12
Axios узнал, когда Израиль согласовал массовый подрыв пейджеров в ЛиванеПолитика, 00:11
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в МосквуОбщество, 00:09
Над Брянской областью сбили 10 беспилотниковПолитика, 00:06
Сбербанк внедрит оплату алкоголя и сигарет «по лицу» вместо паспортаФинансы, 00:00
В аэропорту Кракова задержали боксера Александра Усика. ВидеоСпорт, 17 сен, 23:43
Посол Антонов заявил об отсутствии «просвета» в диалоге с США по оружиюПолитика, 17 сен, 23:33
Украинского боксера Усика задержали польские силовикиСпорт, 17 сен, 23:15
Число пострадавших при взрыве пейджеров в Ливане выросло до 4000Политика, 17 сен, 23:01