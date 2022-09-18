Мэр сообщил о гибели женщины при обстреле Донецка

За последние сутки в Донецкой народной республике при обстрелах ВСУ погибли девять человек, 17 получили ранения, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погибла женщина и ранен мужчина, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, два легковых автомобиля уничтожены полностью, четыре — повреждены.

«В результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 г.р., ранен мужчина 1978 г.р.», — написал Кулемзин.

В районе произошедшего повреждено остекление трех жилых домов и общежития, добавил он.

Совместный центр контроля и координации (СЦКК) Донецкой народной республики утром также сообщил, что по Петровскому району города выпущено 6 снарядов. Кулемзин заявил, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В общей сложности за последние сутки при обстрелах ВСУ в ДНР погибли девять человек, ранены 17, сообщил в своем телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР. СЦКК Луганской народной республики утром написал об обстреле города Сватово двумя ракетами HIMARS.

Накануне мэр Донецка заявил, что при обстреле Ворошиловского района погибли четыре человека в районе драмтеатра. В частности, двое погибли на улице Артема, еще один — на бульваре Пушкина, уточнял штаб теробороны ДНР.

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