Мэр сообщил о гибели женщины при обстреле Донецка

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о дожде и сильном ветре Общество, 09:41
Альварес победил Головкина и защитил четыре чемпионских пояса Спорт, 09:33
Потерянные €20 млн «Спартака». Кто стал самым подешевевшим игроком РПЛ Спорт, 09:30
Гинцбург заявил об обновлении штаммов COVID-19 раз в восемь месяцев Общество, 09:24
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 09:18
Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд Pro, 09:00
В ВТБ предсказали паузу в снижении ставок по ипотеке в России Финансы, 09:00
Королева глазами СМИ: как менялся образ Елизаветы II Политика, 08:57 
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Какие аналоги Coca-Cola и Pepsi появились в российских магазинах Бизнес, 08:56 
Как главный конкурент Tesla потерял больше половины капитализации Pro, 08:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:35
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:29
Мэр сообщил о гибели женщины при обстреле Донецка Политика, 08:11
В Киргизии сообщили о 37 погибших в боях на границе с Таджикистаном Политика, 07:45
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр сообщил о гибели женщины при обстреле Донецка

За последние сутки в Донецкой народной республике при обстрелах ВСУ погибли девять человек, 17 получили ранения, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погибла женщина и ранен мужчина, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, два легковых автомобиля уничтожены полностью, четыре — повреждены.

«В результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 г.р., ранен мужчина 1978 г.р.», — написал Кулемзин.

В районе произошедшего повреждено остекление трех жилых домов и общежития, добавил он.

Экс-сотрудник Госдепа заявил о желании США затянуть конфликт на Украине
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Совместный центр контроля и координации (СЦКК) Донецкой народной республики утром также сообщил, что по Петровскому району города выпущено 6 снарядов. Кулемзин заявил, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В общей сложности за последние сутки при обстрелах ВСУ в ДНР погибли девять человек, ранены 17, сообщил в своем телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР. СЦКК Луганской народной республики утром написал об обстреле города Сватово двумя ракетами HIMARS.

Накануне мэр Донецка заявил, что при обстреле Ворошиловского района погибли четыре человека в районе драмтеатра. В частности, двое погибли на улице Артема, еще один — на бульваре Пушкина, уточнял штаб теробороны ДНР.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Курс доллара достиг рекорда. Почему это опасно для развивающихся экономик
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Семь советов, которые помогут улучшить технику плавания
Инструкции
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Что делают «Билайн» и «Внуково», чтобы привлекать лучших соискателей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Юань все дешевле: стоит ли россиянам покупать валюту КНР
Прогнозы

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. К июлю российские войска, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, «освободили» ЛНР, а также взяли под контроль Херсонскую, часть Запорожской и Харьковской областей. Боевые действия продолжают в ДНР, глава республики Денис Пушилин называл наиболее сложным направлением на фронте — краснолиманское. «С учетом подхода подкрепления противник минимизировал сейчас работу диверсионных групп и перешел к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов», — указывал глава ДНР.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Донецк обстрел погибший ДНР
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Власти Курской области сообщили об обстреле пункта пропуска
Политика
При обстрелах Донецка четыре человека погибли и трое пострадали
Политика
Германия передаст Украине новые гаубицы не раньше 2025 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter