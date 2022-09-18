Мэр сообщил о гибели женщины при обстреле Донецка
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погибла женщина и ранен мужчина, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, два легковых автомобиля уничтожены полностью, четыре — повреждены.
«В результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 г.р., ранен мужчина 1978 г.р.», — написал Кулемзин.
В районе произошедшего повреждено остекление трех жилых домов и общежития, добавил он.
Совместный центр контроля и координации (СЦКК) Донецкой народной республики утром также сообщил, что по Петровскому району города выпущено 6 снарядов. Кулемзин заявил, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В общей сложности за последние сутки при обстрелах ВСУ в ДНР погибли девять человек, ранены 17, сообщил в своем телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР. СЦКК Луганской народной республики утром написал об обстреле города Сватово двумя ракетами HIMARS.
Накануне мэр Донецка заявил, что при обстреле Ворошиловского района погибли четыре человека в районе драмтеатра. В частности, двое погибли на улице Артема, еще один — на бульваре Пушкина, уточнял штаб теробороны ДНР.
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. К июлю российские войска, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, «освободили» ЛНР, а также взяли под контроль Херсонскую, часть Запорожской и Харьковской областей. Боевые действия продолжают в ДНР, глава республики Денис Пушилин называл наиболее сложным направлением на фронте — краснолиманское. «С учетом подхода подкрепления противник минимизировал сейчас работу диверсионных групп и перешел к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов», — указывал глава ДНР.