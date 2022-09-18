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Германия передаст Украине новые гаубицы не раньше 2025 года

Welt: ФРГ передаст Украине запрошенные самоходные гаубицы RCH-155, но не раньше 2025 года
Берлин одобрил передачу Киеву гаубиц RCH-155, однако украинская армия получит их не раньше 2025 года, пишет Welt. Ранее Шольц заявил о «разделении труда», при котором Германия сосредотачивается на поставках Киеву ПВО и артиллерии
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Правительство Германии после двух месяцев колебаний разрешило поставить 18 самоходных гаубиц RCH-155 украинской армии общей стоимостью €216 млн. Об этом пишет Welt am Sonntag.

Киев намерен заказать вооружение у компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), говорилось в письме украинского министра обороны Алексея Резникова своей немецкой коллеге Кристине Ламбрехт от 14 июля, указывает издание. Производитель гаубиц предложил также обучить украинских военных обращению с RCH-155 и поставить запчасти, однако указал, что сможет передать вооружение не ранее, чем через 30 месяцев.

По данным Welt, KMW мог начать производство лишь после получения четкого сигнала от официального Берлина о разрешении на экспорт гаубиц на Украину.

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В начале сентября немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о наличии «разделении труда» между США и Германией в поставках вооружений на Украину. Берлин «может сосредоточиться на ПВО и артиллерии», указал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Канцлер добавил, что поставки вооружений тесно координируются странами Запада, ситуация в этом вопросе является «динамической».

Германия к началу сентября пообещала передать Украине оружия на сумму, превышающую €700 млн, большую часть перечня вооружений Киев уже получил, писала FAZ. Речь идет, в частности, о десяти самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танках, трех система залпового огня и трех бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Германия также планирует передать ВСУ четыре ЗРК «Ирис-Т».

Производитель называет гаубицы RCH-155 «одними из самых современных ствольных артиллерийских систем в мире». Они оснащены 155-мм орудием L52, способным совершать девять выстрелов в минуту. Дальность стрельбы зависит от снаряда: 40 км при базовой комплектации, до 54 км при использовании дальнобойных боеприпасов V-LAP и большие дистанции в случае применения Excalibur.

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Российская сторона неоднократно критиковала поставки западными странами оружия на Украину. МИД предупреждал, что географические задачи войск России «будут отодвигаться еще дальше», если Киев получит дальнобойное оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва добьется поставленных целей и выполнит задачи спецоперации, а поставки оружия лишь затягивают конфликт.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Украина гаубица артиллерия поставки оружия
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