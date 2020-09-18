В Думе зарегистрировали проект о росте в 10 раз штрафов за утечку данных

Авторы законопроекта предложили внести изменения в статью 13.14 (разглашение информации с ограниченным доступом) Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая сейчас предусматривает наказание в виде штрафа от на граждан от 500 до 1 тыс. руб., а для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.
Они предложили увеличить эти суммы в десять раз: от 5 тыс. до 10 тыс. руб. и от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Авторами законопроекта указаны глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Одна из крупнейших российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности, Group-IB 1, сентября предложила создать Национальный центр мониторинга и реагирования на инциденты в киберсфере. Без «единого надежного ресурса со всей необходимой информацией об актуальных угрозах» число случаев, когда граждане становятся жертвами мошенников, продолжит расти — говорилось в презентации компании.
В 2019 году в России были скомпрометированы 170 млн записей персональных данных. Поскольку не существует единого центра доступа к информации об утечках, граждане, госслужащие и бизнес либо узнают об утечках из СМИ, либо не узнают вообще, пояснили в компании.
В августе глава Роскомнадзора Андрей Липов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ведомство хотело бы получить право блокировать иностранные ресурсы, на которых неправомерно были размещены персональные данные россиян. Липов объяснил, что личные данные, которые попадают в интернет, считаются общедоступными. «Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что «извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью», чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — сказал глава РКН.