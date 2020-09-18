В Думе зарегистрировали проект о росте в 10 раз штрафов за утечку данных

Проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ужесточение наказания за разглашение информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных сотрудников правоохранительных органов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В базе Государственной думы зарегистрирован законопроект о повышении в десять раз штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом.

В пояснительно записке к документу говорится, что в России увеличилось количество случаев «несанкционированного разглашения информации ограниченного доступа (например, персональных данных сотрудников правоохранительных органов)».

Граждане и должностные лица получают доступ к подобной информации в связи с исполнением служебных обязанностей.

Действующие сейчас штрафы «не обеспечивает надлежащего профилактического эффекта и не является стимулом для соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите информации», — говорится в пояснительной записке.