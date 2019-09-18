Пенс отказался разговаривать с главой Соломоновых островов из-за Тайваня

В Вашингтоне посчитали неправильным решение страны в Океании разорвать дипотношения с островом

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Вице-президент США Майк Пенс отказался от намеченной еще в июле встречи с премьер-министром Соломоновых островов Манассе Согаваре, которая должна была состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН. Причиной стало решение небольшого государства в Океании разорвать дипломатические отношения с Тайванем, сообщает агентство Reuters.

Согаваре рассчитывал обсудить с Пенсом оказание его стране помощи в развитии инфраструктуры. Однако как заявил Reuters информированный источник в американской администрации, Соломоновы острова фактом разрыва дипотношений с Тайванем сами испортили «традиционно тесные связи».

В самом Тайване посчитали, что решение Соломоновых островов связано с давлением на эту страну со стороны Китая. Пекин, как считают в Тайбэе, оказывает давление на маленькие страны, признавшие Тайвань, чтобы добиться политической изоляции острова.

В КНР тем временем пообещали, что Соломоновы острова с населением в 600 тысяч человек, благодаря своему решению, получат «беспрецедентные возможности для развития».

Тайвань, который Китай считает неотъемлемой частью своей территории, в настоящее время имеет дипотношения лишь с 16 странами, среди которых крупнейшей является Парагвай. В основном речь идет о небольших островных государствах в Центральной Америке и Океании.

С 2016 года, когда Тайвань возглавил Цай Инвэнь, дипотношения с островом, называющим себя Китайской республикой, помимо Соломоновых островов разорвали Буркина-Фасо, Доминиканская республика, Сальвадор, Панама, а также Сан Томе и Принсипи.