Снаряд упал у храма преподобного Серафима Саровского при обстреле Донецка
При обстреле Донецка снаряд попал в храм преподобного Серафима Саровского в Петровском районе, об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
Глава города Алексей Кулемзин опубликовал фото последствий удара, на котором видно, что у здания у храма пробита крыша. Он также сообщил, что во время обстрела Петровского района на Байкальской улице погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения.
Представитель СК заявил журналистам, что в результате прямого попадания снаряда у храма повреждена крыша, разрушен фасад. На месте были обнаружены «осколки предположительно от ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра», сказал он, его слова приводит «РИА Новости». По словам корреспондента агентства, снаряд пробил крышу административного здания храма.
16 августа при обстреле торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка пострадали более десяти человек. Там возник пожар, огнем было охвачено более 10 тыс. кв. м. ТАСС сообщал о двух погибших. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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