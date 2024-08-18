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Военная операция на Украине ,  
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Снаряд упал у храма преподобного Серафима Саровского при обстреле Донецка

Сюжет
Военная операция на Украине
Обстрелу подвергся Петровский район города. В здании у храма пробита крыша, разрушен фасад, сообщил представитель СК
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

При обстреле Донецка снаряд попал в храм преподобного Серафима Саровского в Петровском районе, об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

Глава города Алексей Кулемзин опубликовал фото последствий удара, на котором видно, что у здания у храма пробита крыша. Он также сообщил, что во время обстрела Петровского района на Байкальской улице погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения.

При обстреле Донецка погибли два человека
Политика
Донецк

Представитель СК заявил журналистам, что в результате прямого попадания снаряда у храма повреждена крыша, разрушен фасад. На месте были обнаружены «осколки предположительно от ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра», сказал он, его слова приводит «РИА Новости». По словам корреспондента агентства, снаряд пробил крышу административного здания храма.

16 августа при обстреле торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка пострадали более десяти человек. Там возник пожар, огнем было охвачено более 10 тыс. кв. м. ТАСС сообщал о двух погибших. СК возбудил уголовное дело о теракте.

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