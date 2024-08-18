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Политика ,  
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Bloomberg назвал новую политическую проблему Европы

Bloomberg: новой политической проблемой Европы стали сточные воды
Сточные воды стали новой политической проблемой Европы, изменение климата может привести к внезапным наводнениям и перегрузке канализационных систем, пишет Bloomberg. По его данным, речь идет не только о Сене и Темзе
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Сточные воды с отходами стекают в реки и озера Европы, вызывают болезни у людей и наносят вред природе, и это стало новой политической проблемой континента, пишет Bloomberg.

По данным агентства, речь идет не только о загрязнении Сены и Темзы. Многие европейские города, такие как бельгийский Гент, имеют многовековую инфраструктуру, которая не была обновлена для очищения большого количества отходов домохозяйств и производств. Широкое общественное возмущение вызвали разливы сточных вод в Великобритании. Вместе с тем изменение климата приведет к более влажной погоде, а та в свою очередь — к внезапным наводнениям и перегрузке канализационных систем, пишет Bloomberg.

Европейские страны используют комбинированные канализационные системы (CSO), большинство из которых построены в XIX—XX веке. Они выполняют функцию «предохранителя» от наводнений — осадки вместе со сточными водами стекают в открытые водоемы. Их количество зависит от размера резервуаров для сбора и хранения, а также времени заполнения канализации. Обновленные канализационные системы подразумевают их раздельный сбор и последующую очистку.

В 2024 году ЕС обновил правила очищения сточных вод тридцатилетней давности, но многие не соблюдают старое законодательство, отмечает агентство. Еврокомиссия ведет судебную тяжбу в Суде ЕС с Италией, Грецией и Испанией из-за несоблюдения, как полагают в исполнительном органе объединения, стандартов водной очистки.

Неочищенные сточные воды способствуют распространению водорослей, которые вытесняют другую растительность, лишают животных пищи и убивают моллюсков, пишет Bloomberg. Они также могут содержать химические вещества и микропластик. Человек при контакте с загрязненной водой рискует приобрести заболевания, связанные с фекальными бактериями — кишечной палочкой и энтерококками.

Власти Франции выявили опасный уровень загрязнения реки Сены в преддверии Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Несмотря на то что там искупалась мэр Анн Идальго, несколько спортсменов заболели после своих выступлений. Также были случаи отказа от заплыва. С 2015 года Франция потратила на очистку Сены €1,4 млрд.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Европейский Союз загрязнение канализация реки кишечная палочка сточные воды
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