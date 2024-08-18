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Военная операция на Украине ,  
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Bild рассказала об угрозе срыва поставок немецкого оружия на Украину

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Военная операция на Украине
Правительство решило больше не предоставлять Киеву какую-либо финансовую помощь из соображений экономии. Из-за этого Минобороны заявило, что больше не сможет «выполнять обязательства по новым проектам поддержки» Киева
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Поставки немецкого оружия на Украину оказались под угрозой срыва после решения федерального правительства заморозить финансовую помощь, пишет газета Bild.

Так, по информации Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), немецкое правительство, согласно текущему бюджетному планированию, больше не планирует предоставлять Киеву какую-либо финансовую помощь из соображений экономии. Киев получит только ту помощь, которая была уже одобрена. Новые заказы по требованию канцлера Олафа Шольца больше не будут утверждаться, сообщает Tagesschau со ссылкой на FAS. Министр финансов Кристиан Линднер уведомил об этом министра обороны Бориса Писториуса и министра иностранных дел Анналену Бербок 5 августа. В нем глава Минфина пояснил, что «новые меры [поддержки]» могут быть приняты только в случае «обеспечения финансирования» в бюджетах на этот год и последующие годы. Эксперт по вопросам обороны в СДПГ, одной из правящих партий Германии, Андреас Шварц подтвердил FAS, что на данный момент «новых заказов для Украины не размещается», поскольку они больше не финансируются. В частности, речь идет о поставке ракетного комплекса IRIS-T, уточняет издание. Инго Гедехенс из ХДС также отметил, что «изо дня в день Олаф Шольц и коалиция «Светофор» замораживают финансовую и, следовательно, военную поддержку Украины». В то же время Линднер не ожидает прекращения военной помощи Киеву. Он рассчитывает, что деньги будут поступать от использования прибыли от замороженных российских активов. В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о перечислении Украине €1,5 млрд, полученных в качестве доходов от заблокированных российских активов. В Кремле решение Брюсселя назвали незаконным и «поводом для продуманных действий».

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Как пишет Bild со ссылкой на отчет немецкого Минобороны, ведомство не может больше «выполнять обязательства по новым проектам поддержки» Украины. Речь идет о 30 мерах поддержки на общую сумму более €3 млрд, включая «противовоздушную оборону, артиллерию и беспилотники», уточняет издание. Проблемы также могут возникнуть с поставками боеприпасов, которые уже были обещаны Киеву. Кроме того, запросы Украины на запчасти для PzH 2000 не могут быть удовлетворены, поскольку их «придется закупать заново», следует из отчета министерства.

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