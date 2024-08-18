Премьером Таиланда стала родственница трех свергнутых глав правительств

Отец, дядя и тетя Пхетхонгтхан Чинават были премьерами Таиланда, но досрочно лишились полномочий в ходе заговоров или по решению суда

Пхэтхонтхан Чинават (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)

Король Махи Вачиралонгкорн назначил главой правительства Таиланда лидера правящей партии «Пхыа Тхаи» Пхетхонгтхан Чинават спустя два дня после поддержки ее кандидатуры парламентом, следует из указа монарха.

Ей 37 лет, она третий и самый младший ребенок 75-летнего бизнесмена Таксина Чинавата, который возглавлял правительство с 2001 по 2006 год, когда его сместили в результате государственного переворота. Он эмигрировал, чтобы избежать преследования по обвинениям в коррупции, но сохранил политическое влияние. Другой родственник нового премьера, ее дядя Сомчай Вонгсават, также был премьером королевства, но был смещен с поста в 2008 году, когда Конституционный суд постановил распустить его партию.

В 2011 году премьером Таиланда стала ее тетя Йинглак Чинават, ее постигла та же участь — в 2011 году ее сместили с должности, спустя три года она бежала из страны из-за угрозы уголовного преследования. В сентябре 2017-го Йинглак Чинават была заочно приговорена к пяти годам лишения свободы за преступную халатность при реализации закупок риса у сельхозпроизводителей.

Таиланд — конституционная монархия. Король остается символом единства, институт королевской власти порой используется для разрешения политических кризисов. После окончания Второй мировой войны в стране произошло более 20 военных переворотов. Премьер-министра де-юре назначает король, но де-факто им становится лидер парламентского большинства. Двухпалатный тайский парламент избирается в ходе всеобщих выборов.

Одна из главных задач нового премьера — ослабить опасения избирателей и иностранных инвесторов в связи с постоянной турбулентностью в политической жизни королевства, пишет Time. Но CNN отмечает, что ее назначение — только еще один поворот в долгой череде политических потрясений современного Таиланда.

Выступая перед журналистами в пятницу в штаб-квартире своей партии в Бангкоке, Чинават поблагодарила своих сторонников, заверив, что сделает «все возможное в этой должности».

Часть экспертов не склонна считать Таиланд демократической страной, описывая его как «в лучшем случае как полуавтократию». «Голоса граждан практически не имеют значения. Консервативный истеблишмент всегда может наложить вето и прибегнуть к манипуляциям, чтобы получить предпочтительные результаты», — пояснил CNN профессор политологии в Университете Чулалонгкорна (Банкок) Титинан Понгсудхирак.