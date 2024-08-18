NYT узнала о планах Трампа привлечь армию к подавлению беспорядков в США

Вооруженные силы США не могут действовать внутри страны без разрешения конгресса, но есть исключения. В свой первый срок Трамп хотел задействовать армию для подавления беспорядков из-за гибели Джорджа Флойда, советники были против

Дональд Трамп (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах намерен привлечь армию к задачам по поддержанию правопорядка внутри страны, включая патрулирование границы, подавление протестов, и борьбу с преступностью в крупных городах, пишет The New York Times.

Союзники Трампа работали над документами, которые предоставили бы политику юридическое обоснование для этого. Публично они говорили о вооруженных силах в контексте нелегальной иммиграции, но в частном порядке, сообщает NYT со ссылкой на электронное письмо «от группы, тесно связанной с Трампом», они обсуждали возможность использования войск для «остановки беспорядков» на протестах.

В первый президентский срок Трамп критиковал своих советников и называл их «неудачниками» за то, что они выступили против его идеи использовать федеральные войска для подавления массовых акций протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае 2020 года погиб во время задержания полицией. Политик неоднократно поднимал идею использования армии для обеспечения безопасности приграничных штатов и, со слов экс-помощников, предлагал стрелять по ногам наиболее агрессивных протестующих и нелегальных мигрантов.

NYT отмечает, что губернаторы в США могут задействовать Нацгвардию в случае беспорядков или катастроф, но принятый в 1878 году закон Posse Comitatus ограничивает полномочия вооруженных сил во вмешательстве в дела правоохранительных органов. Они не могут действовать внутри страны без разрешения конгресса.

Исключения предусмотрены Законом о восстании от 1807 года, который позволяет президенту в определенных случаях применять солдат для подавления беззакония и мятежа. В последний раз этот закон задействовали в 1992 году, когда по поручению Джорджа Буша-старшего войска стянули в Лос-Анджелес. Беспорядки там начались после того как суд оправдал четырех белых полицейских, которые избили чернокожего водителя Родни Кинга при задержании. Погибли 63 человека.

Во время нынешней предвыборной кампании Трамп заявлял, что если вернется в Белый дом, то в случае необходимости направит войска без каких-либо просьб о вмешательстве со стороны местных властей. В частности, на митинге в Айове в 2023 году он пообещал использовать федеральные силы, чтобы «изгнать преступность из наших городов» — Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, назвав их «криминальными логовами», которые, как он подчеркнул, управляются демократами.

«Там, где наблюдается настоящий крах верховенства закона, например, в самых опасных районах Чикаго, следующий президент должен использовать все имеющиеся в его распоряжении полномочия для восстановления порядка — и, при необходимости, это включает отправку Национальной гвардии или войск», — говорил Трамп в августе 2022 года, незадолго до объявления о том, что он баллотируется на пост президента.