Илларионова уволили из Института Катона после поста о захвате Капитолия

Андрей Илларионов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов больше не работает в американском Институте Катона после поста о беспорядках в Капитолии, который он назвал «Поджог Рейхстага» — 2021. В справке на сайте института говорится, что Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания.

«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага» — 2021», — написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале».

По его словам, при приглашении на работу в Институт Катона он интересовался позицией организации по разным вопросам. «Ответ руководства всегда был одним и тем же: «У института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция Института, есть разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право», — продолжил экономист.

«Сейчас этот подход изменился. Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой, свободного общества», — резюмировал Илларионов.

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