МИД рекомендовал украинским военным «повернуть оружие» против Киева
Украинские военные, осознавшие «преступную сущность» киевского режима, могут развернуть оружие против него или капитулировать перед ВС России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии по Украине, размещенном на сайте ведомства.
«В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется», — заверила она.
Захарова увидела в последней попытке ударить по центру Москвы дроном «очередное подтверждение преступной сущности режима Зеленского». ПВО сбила беспилотник в ночь на 18 августа, обломки упали в районе Экспоцентра, никто не пострадал. В комментарии представитель МИДа также упомянула обстрелы российских регионов, внесенные в Верховую раду законопроекты об ограничении прав нацменьшинств и выселение монахов из Киево-Печерской лавры.
После начала российской военной операции к украинским военным обращался Владимир Путин. «Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», — заявил он утром 24 февраля. На следующий день Путин вновь выступил с обращением к украинским военнослужащим с призывом «брать власть в свои руки».