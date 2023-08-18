СК потребовал арестовать сопредседателя «Голоса» Мельконьянца

Следствие требует заключить Григория Мельконьянца под стражу до 17 октября. Его подозревают по делу об организации деятельности нежелательной организации, он не признает вину

Григорий Мельконьянц (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Следственный комитет просит суд арестовать сопредседателя движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) Григория Мельконьянца, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда. СК ходатайствует о заключении его под стражу до 17 октября.

«Пока суд не начался, следователь сказал, что будет просить арест», — уточнил РБК адвокат Михаил Бирюков.

Против Мельконьянца заведено дело об организации деятельности нежелательной на территории России организации (ч. 3 ст. 284.1 УК, до шести лет лишения свободы); накануне его задержали и допросили. Он не признает вину.

В четверг, 17 июля, силовики пришли с обысками к Мельконьянцу и еще 13 людям в разных городах, в том числе к представителю «Голоса» в Санкт-Петербурге Полине Костылевой, члену партии «Яблоко» в Великом Новгороде Ксении Черепановой и в Кирове — Денису Шадрину, координатору «Голоса» Владимиру Егорову (признан иноагентом). Егорова накануне арестовали на 15 суток, обвинив в неповиновении полиции.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук связал следственные действия с уголовным делом по признанной в России нежелательной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). Он подчеркнул, что «Голос» перестал взаимодействовать с организацией в 2021 году, когда та получила статус нежелательной.

«Голос» — организация по наблюдению за выборами. Движение обучает и готовит наблюдателей, делает аналитические доклады об изменениях избирательного законодательства и ходе проведения выборов. Иноагентом организацию признали в 2021 году.

Мельконьянц ранее входил в состав научно-экспертного совета ЦИК, который был расформирован в 2020 году. Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя уголовное дело, выразила надежду на объективное разбирательство. «Потому что его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала», — сказала она «Ведомостям».