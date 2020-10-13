В Софии неизвестные осквернили памятник Советской армии
В Софии неизвестные оставили надпись на памятнике Советской армии. Об этом сообщили в российской дипмиссии.
«Нанесенная на монументе надпись отсылает к состоявшей из болгар-добровольцев бригаде осужденной Нюрнбергским трибуналом преступной Waffen-SS», — указали дипломаты.
Сотрудники посольства добавили, что рассчитывают на реакцию со стороны местной администрации и правоохранительных органов на «это позорное проявление неонацизма».
Согласно видео, опубликованному ТАСС, надписи черной краской нанесли на постамент памятника.