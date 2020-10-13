В Софии неизвестные осквернили памятник Советской армии

Памятник Советской армии в Софии не первый раз оскверняют вандалы. Как передавало болгарское издание Novinite, летом 2011 года скульптуры красноармейцев и болгарских партизан раскрасили в виде героев американских комиксов: Супермена, Робина, Джокера.

Осенью 2017 года фигуры воинов на памятнике испачкали желтой краской, а также оставили оскорбительные надписи.