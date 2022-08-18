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Госдума решит вопрос о внеочередном заседании по Украине в понедельник

Провести внеочередное заседание предложил Геннадий Зюганов, обвинивший руководство страны в том, в ответ на обстрелы с украинской страны оно ограничивается лишь призывами осудить терроризм

Госдума определится с вопросом о проведении дополнительного заседания Совета Государственной Думы, посвященного ситуации на Украине, в начале следующей недели, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав ВОлодин.

«До конца недели обсудим с руководителями фракций предложение Геннадия Андреевича о дополнительном заседании Совета Государственной Думы и в понедельник определимся», — цитирует его слова пресс-служба Госдумы.

Провести внеочередное заседание, на котором депутаты обсудили бы ситуацию на Украине и, в частности, обстрелы Запорожской АЭС, ранее предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Из зоны специальной военной операции России на Украине приходят тревожные сообщения. Продолжаются безумные обстрелы Запорожской АЭС. Каждый день сыплются снаряды и ракеты на города и поселки Донбасса, Херсонской и Запорожской областей», — написал он в своих соцсетях. лидер КПРФ подчеркнул, что удары по Запорожской АЭС и химическому предприятию «Стирол» в Горловке грозят экологическим бедствием, в, а «российская сторона пока ограничивается призывами к так называемому мировому сообществу осудить акты государственного террора». В связи с этим, сообщил он, фракция КПРФ вносит предложение провести «заседание Совета Государственной думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку и выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции».

«Согласен с руководителем фракции КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым, что консолидация общества в поддержке специальной военной операции на Украине имеет решающее значение», — заявил Володин, комментируя его заявление.

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Сейчас депутаты находятся на каникулах, весенняя сессия Государственной думы завершилась 7 июля, осенняя должна начаться 30 августа. Летом с предложением провести внеочередное заседание Госдумы выступил сам Володин. Необходимость заседания он объяснял тем, «что накопились вопросы, требующие неотложного решения». В результате в повестке оказалось назначение Дениса Мантурова на должность вице-премьера и рассмотрение 17 законопроектов.

В июле ситуация в районе Запорожской АЭС обострилась, Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах комплекса. Накануне, 17 августа, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской АЭС. 18 августа в Минобороны России заявили, что Киев готовит «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС 19 августа, в период визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

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Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области Украины. Станция состоит из шести энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, первый из них был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков на Украине. Ежегодно станция генерирует 40-42 млрд кВт·ч, что составляет почти 21% производства электроэнергии республики и 50% ее производства на атомных станциях.

Запорожская АЭС связана с объединенной энергосистемой Украины тремя линиями электропередач мощностью 750 кВ и одной — 330 кВ. Она поставляет электроэнергию в Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, а до ноября 2015 года также в Крым (в 2015 году была взорвана ЛЭП на границе с Херсонской областью, по которой энергия поставлялась на полуостров). По собственным данным, АЭС снабжала электроэнергией 10 млн человек, а также десятки крупных промышленных предприятий, включая «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь»), «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», а также авиастроительное объединение «Мотор Сич». Но часть из них получает электроэнергию и от Южно-Украинской АЭС в Николаевской области.

О взятии Запорожской АЭС под контроль Минобороны России сообщило 28 февраля 2022 года. Формально станция по-прежнему находится под управлением «Укрэнергоатома».

Теги
Запорожская АЭС Госдума Вячеслав Володин Геннадий Зюганов
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