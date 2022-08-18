Премьер Финляндии пройдет тест на наркотики после видео с вечеринки
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ей «нечего скрывать» и она готова пройти тест на наркотики, передает Helsingin Sanomat.
Ранее в Финляндии разгорелся скандал вокруг видео с вечеринки с участием премьер-министра. На этих видео Марин танцует и поет с финскими знаменитостями, в том числе с певицей Альмой, блогером Илоной Юликорпи, телеведущими Тинни Викстрем и Каролиной Туоминен и другими.
На одной из записей упоминается слово jauhojengi. Как пишет Yle, слово jauho переводится как «мука» или «порошок», но в разговорной речи может обозначать наркотики. Jengi переводится как «банда, компания».
Видео слили в интернет, и они вызвали широкий общественный резонанс. Лидер оппозиционной партии «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат от партии «Центр» Микко Кярня заявили, что Марин должна пройти тест на наркотики. В то же время в парламентской фракции Социал-демократической партии (Марин — ее лидер) подчеркнули, что доверяют премьеру.
Сама Марин заявила, что готова сдать анализы. «Мне нечего скрывать. Я не принимала наркотики, поэтому у меня нет никаких проблем с прохождением подобных тестов. Но мне кажется нелепым, что от меня требуют нечто подобное», — отметила она.
По словам премьера, видео, о которых идет речь, были сняты в частных помещениях, и она не ожидала, что они станут достоянием общественности. Как рассказала Марин, эта вечеринка прошла несколько недель назад и на ней она пила только легкий алкоголь.
«Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. <...> У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста», — отметила политик. По ее словам, она также не видела, чтобы наркотики употреблял кто-то из других участников вечеринки.