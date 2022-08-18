Премьер Финляндии Марин согласилась пройти тест на наркотики после видео с вечеринки

Премьер Финляндии пройдет тест на наркотики после видео с вечеринки

По словам Марин, она не делала ничего незаконного и лишь проводила свое свободное время с друзьями. Ранее в Сеть слили видео с вечеринки с участием премьера. Ряд политиков потребовали, чтобы Марин сдала тест на наркотики

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ей «нечего скрывать» и она готова пройти тест на наркотики, передает Helsingin Sanomat.

Ранее в Финляндии разгорелся скандал вокруг видео с вечеринки с участием премьер-министра. На этих видео Марин танцует и поет с финскими знаменитостями, в том числе с певицей Альмой, блогером Илоной Юликорпи, телеведущими Тинни Викстрем и Каролиной Туоминен и другими.

На одной из записей упоминается слово jauhojengi. Как пишет Yle, слово jauho переводится как «мука» или «порошок», но в разговорной речи может обозначать наркотики. Jengi переводится как «банда, компания».

Видео слили в интернет, и они вызвали широкий общественный резонанс. Лидер оппозиционной партии «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат от партии «Центр» Микко Кярня заявили, что Марин должна пройти тест на наркотики. В то же время в парламентской фракции Социал-демократической партии (Марин — ее лидер) подчеркнули, что доверяют премьеру.

Сама Марин заявила, что готова сдать анализы. «Мне нечего скрывать. Я не принимала наркотики, поэтому у меня нет никаких проблем с прохождением подобных тестов. Но мне кажется нелепым, что от меня требуют нечто подобное», — отметила она.

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По словам премьера, видео, о которых идет речь, были сняты в частных помещениях, и она не ожидала, что они станут достоянием общественности. Как рассказала Марин, эта вечеринка прошла несколько недель назад и на ней она пила только легкий алкоголь.

«Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. <...> У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста», — отметила политик. По ее словам, она также не видела, чтобы наркотики употреблял кто-то из других участников вечеринки.