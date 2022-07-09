В ФРГ завели дело из-за возможных отравлений на вечеринке СДПГ

Полиция сообщает о пяти пострадавших. Они почувствовали себя плохо, а позже не могли вспомнить события предыдущего вечера. Tagesspiegel предполагает, что на вечеринке были использованы так называемые «наркотики для изнасилования»

Фото: Ronny Hartmann / dpa / Global Look Press

Полиция Германии расследует возможные отравления наркотическим веществом на вечеринке Социал-Демократической партии Германии (СДПГ), которая прошла в среду, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это же подтверждает газета Bild.

Как утверждает FAZ, первой на плохое самочувствие после посещения вечеринки пожаловалась 21-летняя девушка. По ее словам, она не употребляла алкоголь. Ей стало плохо около 21:30 в среду, у нее закружилась голова. Утром следующего дня она не могла вспомнить события предыдущего вечера.

В полиции сообщили, что девушка сдала анализ крови, а медики провели токсикологическую экспертизу, однако ее результаты пока неизвестно.

Правоохранители также утверждают, что к утру субботы стало известно о пяти пострадавших с похожими симптомами.

Газета Tagesspiegel утверждает со ссылкой на внутренний чат СДПГ, что пострадали восемь человек. Издание также предполагает, что присутствующим могли подмешивать так называемые «наркотики для изнасилования» (K.o. — Tropfen) — капли с сильным седативным эффектом, вызывающие потерю памяти. По данным Tagesspiegel, среди пострадавших есть женщины.

Лидер парламентской фракции СДПГ Матиас Мартин направил парламентариям-однопартийцам письмо, в котором сообщил, что на вечеринке «явно было совершено нападение». Матиас назвал это «возмутительным событием» и уточнил, что партия немедленно сообщила об этом полиции.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что на вечеринке присутствовали около 1 тыс. гостей. Tagesspiegel уточняет, что среди них был и канцлер Олаф Шольц (он член партии, в 2018 году недолгое время был исполняющим обязанности председателя после отставки Мартина Шульца). Газета также сообщает, что обычно на таких ежегодных вечеринках присутствуют около 2 тыс. гостей, включая сторонних гостей и журналистов, однако в этом году на фоне распространения коронавируса было решено организовать «внутреннюю» вечеринку партии.