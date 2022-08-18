Глава ФСВТС заявил о начале поставок в Турцию второго полка С-400

Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Контракт на поставку второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 подписан и начал реализовываться. Об этом «РИА Новости» сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Соответствующий контрактный документ (на поставку второго полка С-400 Турции — РБК) уже подписан, который в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. В настоящее время идет практическая реализация контракта», — сказал Шугаев.

Турция купила у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы на $2,5 млрд. Сделка была заключена в декабре 2017 года. В октябре 2019 года в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия выполнила условия контракта раньше установленного срока, поставив все элементы С-400 «Триумф», включая ракеты. В декабре прошлого года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что турецкая сторона выплатила России все средства за поставку ракетных систем.

В сентябре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена приобрести вторую партию ракетного комплекса С-400. Говоря о покупке первой партии, турецкий лидер заявил, что «оно того стоило».

В декабре 2020 года США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции (SSB) и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400. После прихода к власти новой администрации в январе 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару избавиться от российских С-400.

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В конце марта в Пентагоне заявили об обсуждении сделки Вашингтона и Анкары, которая заключается в передаче Турцией комплексов С-400 Украине, США в обмен сняли бы наложенные на страну санкции за покупку российского вооружения и вернули бы ее в программу поставок истребителей F-35.

Турецкие власти в ответ заявили, что не намерены отказываться от российских ракетных комплексов. Однако позже министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара открыта к приобретению у других стран ПРО, которые являются альтернативами.