Reuters назвало способ, каким Киев может повлиять на позицию Москвы в ООН

Агентство пишет, что Украина не смогла реализовать наиболее радикальный вариант — исключение России из Совбеза ООН, но остался возможен отзыв верительных грамот у постпредов страны при организации

В качестве одной из мер, которой Украина может навредить России в ООН, может стать отзыв верительных грамот российских представителей в организации, пишет агентство Reuters.

«Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется, по крайней мере, поддержка большинства в Генеральной Ассамблее», — сказано в сообщении.

Агентство указывает, что Киев уже выступал с призывами «наказать» Россию за ее действия, вплоть до исключения из числа членов Совета безопасности ООН, однако это невозможно из-за наличия у Москвы права вето на такое решение как у члена СБ.

Ранее большинство стран, входящих в состав Генассамблеи, осудили проведение спецоперации на Украине. Однако источник Reuters, азиатский дипломат, спрогнозировал снижение поддержки Киева, если только Москва не «пересечет красные линии». Под ними имеются в виду химическая либо ядерная атака, массовые жертвы среди мирного населения или аннексия территории Украины.

С начала российской спецоперации в ООН прошло несколько заседаний, связанных с событиями на Украине, где принимались те или иные документы или решения в отношении России.

Через два дня после начала боевых действий Москва наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом прекратить спецоперацию. За эту резолюцию проголосовали 11 стран — членов СБ, еще три страны, в том числе КНР, воздержались от голосования.

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В начале марта на заседании Генассамблеи ООН была принята резолюция с требованием к России немедленно прекратить «применение силы против Украины» и полностью вывести вооруженные силы с ее территории. За резолюцию проголосовала 141 делегация, против — пять (Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия), воздержались 35.

Спустя месяц после начала СВО Генассамблея приняла другую резолюцию — о гуманитарной ситуации на Украине. За ее положения проголосовали 140 делегаций, против — пять, воздержались 38.



На первой неделе апреля Генассамблея приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. В поддержку этой меры высказались 93 государства, против — 24 (кроме прошлых пяти в этом числе были Алжир, Китай, Казахстан, Иран, Никарагуа и др.), еще 58 воздержались. Москва объявила, что досрочно выйдет из состава совета.