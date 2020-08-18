Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства. По его словам, если «сломают Белоруссию, в России будет еще хуже»

Геннадий Зюганов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Завершение кризиса в Белоруссии поражением нынешнего руководства страны будет иметь тяжелые последствия и для России. Об этом, как передает корреспондент РБК, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на видеоконференции Союза коммунистических партий — КПСС (федерация коммунистических партий на постсоветском пространстве).

«Важно, чтобы все понимали: если сломают Белоруссию, в России будет еще хуже», — предупредил Зюганов.

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол согласился с Зюгановым. Поддержавших Тихановскую белорусов, по его словам, просто «сбили с толку».