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Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства. По его словам, если «сломают Белоруссию, в России будет еще хуже»
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Завершение кризиса в Белоруссии поражением нынешнего руководства страны будет иметь тяжелые последствия и для России. Об этом, как передает корреспондент РБК, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на видеоконференции Союза коммунистических партий — КПСС (федерация коммунистических партий на постсоветском пространстве).

«Важно, чтобы все понимали: если сломают Белоруссию, в России будет еще хуже», — предупредил Зюганов.

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол согласился с Зюгановым. Поддержавших Тихановскую белорусов, по его словам, просто «сбили с толку».

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Мы считаем, что надо максимально консолидироваться руководству государств, обсудить с [Александром] Лукашенко ситуацию. Да, требуется ремонт политической системы, возможно — обновление Конституции. Но в современной Белоруссии проводить эти изменения некому», — добавил Зюганов.

Ранее лидер КПРФ называл «Майдан» в Белоруссии шагом на пути к разрушению России. «Мы обязаны принять энергичные меры по недопущению цветного переворота в братской Белоруссии и защите Союзного государства», — написал он на своей странице в сети Twitter.

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По данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов. После объявления предварительных итогов выборов в стране начались массовые акции протеста, в ходе которых, по данным белорусского Минздрава, погибли как минимум двое. В больницах, по словам и.о. министра здравоохранения Владимира Караника, остаются 158 человек, в том числе трое с тяжелыми травмами.

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14 августа Тихановская объявила о начале создания координационного совета, который должен обеспечить передачу ей власти в стране, а 17 августа заявила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных».

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что не считает возможным покинуть пост президента до принятия в Белоруссии новой Конституции, работа над которой еще только идет.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Геннадий Зюганов, Александр Лукашенко, КПРФ
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