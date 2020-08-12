Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,15 (-0,62) Инвестиции, 11 авг, 13:09
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 85,92 (-0,9) Инвестиции, 11 авг, 13:09
Задержанного в Минске координатора «Открытой России» отпустили Общество, 01:06 Журналисты сообщили о похожих на выстрелы звуках в Минске Политика, 01:04 Трамп оценил шансы обойти Джорджа Вашингтона на выборах Политика, 00:48 Украина объявила в розыск обвиненных в попытке захвата власти судей Общество, 00:36 Российские дипломаты опубликовали фото Солопова после освобождения Общество, 00:34 Байден определился с кандидатурой вице-президента США Политика, 00:31 СМИ сообщили о штурме ОМОНом жилых домов в Минске Общество, 00:14 Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии Политика, 00:10 Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России Экономика, 00:00 Донецкий «Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы Спорт, 11 авг, 23:56 Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске Общество, 11 авг, 23:47 Адвокат уточнил число уголовных дел против создателя «Омбудсмен полиции» Общество, 11 авг, 23:37 В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом Общество, 11 авг, 23:13 Власти Белоруссии опровергли информацию о комендантском часе в Минске Общество, 11 авг, 23:03
Политика ,  
0 

Трамп оценил шансы обойти Джорджа Вашингтона на выборах

Трамп считает, что обошел бы первого всенародно избранного президента Джорджа Вашингтона, если бы его рейтинг не снизился на фоне «китайской чумы». Сейчас Трампа готовы поддержать 41,9% американцев, а Джо Байдена — 49,1%
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Первому всенародно избранному президенту Соединенных Штатов Джорджу Вашингтону было бы сложно победить действующего главу государства Дональда Трампа на выборах, если бы его рейтинг не упал на фоне пандемии COVID-19. Такое мнение Трамп выразил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает The Hill.

До того, как началось распространение инфекции, рейтинги Трампа росли, заявил он, ссылаясь на результаты опросов. «Джорджу Вашингтону было бы трудно победить меня до того, как пришла китайская чума», — считает он.

Результаты опросов свидетельствуют, что многие американцы недовольны действиями его администрации во время пандемии.

США переходят на новый этап борьбы с коронавирусом
Политика
Фото: Carlo Allegri / Reuters

По данным агрегатора опросных данных RealClearPolitics, 31 марта, в первые дни распространения COVID-19, Трампа были готовы поддержать 47,3% избирателей, пишет The Hill. В начале июля этот показатель снизился до 41,1%.

По состоянию на 11 августа о готовности поддержать Трампа заявили 41,9% американцев, а его основного соперника, демократа Джо Байдена — 49,1%. В среднем же Байден опережает Трампа на 7 процентных пунктов, отмечает издание.

Главный редактор статистического портала FiveThirtyEight и эксперт по выборам Нэйт Силвер считает, что главная проблема Трампа —  общее недоверие к нему со стороны избирателей и его неуверенный ответ на эпидемию в стране. Он отметил, что кризис затронул репутацию президента в сфере управления экономикой. Согласно подсчетам RealClearPolls, по совокупности опросов за июль 48,6% респондентов одобряют действия Трампа в сфере экономики — на 0,1% больше, чем его рейтинг неодобрения. Опрос компании YouGov и The Economist, который проводился 2–4 августа при выборке 1,5 тыс. граждан, показывает, что действия Трампа в экономике одобряют 50%, не одобряют — 48%.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Выборы президента в США пройдут 3 ноября. Аналитики FiveThirtyEight отмечают, что за три месяца до их проведения позиции Байдена в опросах выглядят увереннее, чем позиции бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на выборах 2016 года. Уровень поддержки Клинтон никогда не превышал 50%, а разница между ее популярностью и популярностью Трампа составляла менее 8 процентных пунктов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Вашингтон, выборы
Материалы по теме
Путин и Трамп отстали от Меркель в рейтинге одобрения лидеров
Политика
Трамп увидел в действиях демократов попытку украсть выборы
Политика
Трамп заявил о не желающих его победы на выборах России и Китае
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter