Трамп оценил шансы обойти Джорджа Вашингтона на выборах

Трамп считает, что обошел бы первого всенародно избранного президента Джорджа Вашингтона, если бы его рейтинг не снизился на фоне «китайской чумы». Сейчас Трампа готовы поддержать 41,9% американцев, а Джо Байдена — 49,1%

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Первому всенародно избранному президенту Соединенных Штатов Джорджу Вашингтону было бы сложно победить действующего главу государства Дональда Трампа на выборах, если бы его рейтинг не упал на фоне пандемии COVID-19. Такое мнение Трамп выразил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает The Hill.

До того, как началось распространение инфекции, рейтинги Трампа росли, заявил он, ссылаясь на результаты опросов. «Джорджу Вашингтону было бы трудно победить меня до того, как пришла китайская чума», — считает он.

Результаты опросов свидетельствуют, что многие американцы недовольны действиями его администрации во время пандемии.

По данным агрегатора опросных данных RealClearPolitics, 31 марта, в первые дни распространения COVID-19, Трампа были готовы поддержать 47,3% избирателей, пишет The Hill. В начале июля этот показатель снизился до 41,1%.