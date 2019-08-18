Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера

Ник Картер считает, что Россия очень хорошо научилась убеждать другие страны в том, что является лучшим выбором, чем западные демократии

Фото: Thomas Mukoya / AP

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

По словам Картера, военная помощь странам Африки и отправка туда небольших по численности элитных отрядов для борьбы с терроризмом позволит сделать так, чтобы развивающиеся страны «ориентировались скорее на Запад, а не на группу Вагнера».

ЧВК Вагнера, как писал РБК, связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Ее предполагаемый командир Дмитрий Уткин является генеральным директором «Конкорд менеджмент и консалтинг» — управляющей компании ресторанного холдинга Пригожина. Впервые, как рассказывали источники РБК, группа Вагнера появилась на Ближнем Востоке незадолго до того, как Россия стала официально разворачивать свои военные базы в Сирии. В группе служили почти 2,5 тыс. человек. Об участии ЧВК Вагнера в сирийской кампании первой сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года. Как утверждали «Фонтанка» и The Wall Street Journal, бойцы Вагнера также принимали участие в боях на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На официальном уровне существование ЧВК не признается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после появления Уткина на приеме в Кремле в честь празднования Дня героев Отечества заявил, что не знает, чем известен этот человек.

Говоря о России, Картер признал, что «угроза со стороны Москвы материализовалась значительно быстрей, чем предполагали британские эксперты в 2015 году».

«Они стали настоящими мастерами в манипулировании информационным полем и в стремлении выдать свою точку зрения за истину. Они очень грамотно действуют в киберпространстве. И я думаю, что они хорошо научились убеждать другие страны, что Россия для них является лучшим союзником, чем страны Запада», — отметил военачальник.