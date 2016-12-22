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Франция решила разморозить работу комиссии с российскими депутатами
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Франция решила разморозить работу комиссии с российскими депутатами
Политика, 18:37
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Франция решила разморозить работу комиссии с российскими депутатами
Депутаты Франции и России намерены до конца года возобновить встречи большой межпарламентской комиссии, прерванные после событий в Крыму. В повестке — борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке
Каролин Жанвье (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Разморозка контактов

Первое за четыре года заседание Большой франко-российской межпарламентской комиссии должно состояться в ближайшее время. Об этом РБК сообщила член президентской партии «Вперед, Республика!», председатель франко-российской группы дружбы в нижней палате французского парламента (Национальном собрании) Каролин Жанвье. Окончательная дата визита десяти французских депутатов будет обсуждаться на встрече председателя Национального собрания Франции Ришара Феррана и российского посла в Париже Алексея Мешкова. Их дискуссии пройдут «в самое ближайшее время», уточнила Жанвье. Провести заседание она рассчитывает до конца 2018 года. Ранее Жанвье посещала Россию в рамках визита в Санкт-Петербург президента Эмманюэля Макрона в мае.

Российские и французские парламентарии поддерживают постоянные контакты, подтвердил РБК зампредседателя Госдумы Петр Толстой. «Мы делаем все от нас зависящее, чтобы организовать заседание большой комиссии по парламентской линии до конца года», — подчеркнул Толстой. Председатель нижней палаты парламента Франции Ферран уже получил приглашение посетить Москву от председателя Госдумы Вячеслава Володина, рассказал он. Россия работает над активизацией межпарламентских связей со странами Европы на двустороннем уровне из-за прекращения работы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы, добавил он.

Большая парламентская комиссия была учреждена в 1995 году и собиралась последний раз 6 февраля 2013 года в Париже. Комиссию возглавляют главы нижних парламентов двух стран, она собирается попеременно то в России, то во Франции. С 2013 года франко-российское сотрудничество по парламентской линии было заморожено по инициативе Франции в связи с событиями в Крыму и на Востоке Украины. «Намерение Франции возобновить встречи — показатель решимости вдохнуть новую жизнь в диалог с российскими коллегами», — заявила Жанвье. В мае этого года на переговорах в пользу восстановления контактов по парламентской линии выступали президенты Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. «Мы ощущаем, что президенты проявляют заинтересованность в оживлении диалога наших стран», — обращает внимание ​Жанвье.

Планировалось, что визит французских депутатов пройдет в июле 2018 года, однако они не смогли приехать из-за разбирательства в связи с делом Александра Беналля (охранника французского президента, расследованием скандала с участием которого занимался парламент), объяснила депутат.

Три темы

Жанвье назвала три темы, которые хочет обсуд​ить с российскими коллегами. Это пути расширения диалога по парламентской линии, ситуация на Ближнем Востоке и развитие культурного и научного сотрудничества, в том числе студенческие обмены, отметила она. Помимо этих вопросов российские парламентарии хотели бы также затронуть в том числе темы борьбы с терроризмом и синхронизации национальных законодательств, сказал Толстой. «У нас есть очень много тем и интересов, которые мы готовы обсуждать в конкретном ключе», — уточнил он.

Российско-французские связи находятся в процессе восстановления, согласилась Жанвье с утверждением посла Алексея Мешкова о «ренессансе» в отношениях. Подтверждение этому — расширение парламентского диалога, «многообещающие» перспективы экономического партнерства двух стран и запуск «Трианонского диалога» — форума гражданских обществ. «России было бы ошибочно отворачиваться от Европы или полагать, что она не связана с ней единой судьбой», — сказала парламентарий. «Мир меняется. Страны Азии наращивают свое влияние, а Китай становится великой державой. Мы должны найти пути, как построить прочные отношения между Европой и Россией», — добавила она. ​

Диалог на уровне депутатов нижних палат — не единственный канал парламентского взаимодействия России и Франции. В конце августа Москву посетили сенаторы из комитета по экономическим делам. В феврале 2017 года в Москве впервые состоялось совместное заседание ​международного комитета Совета Федерации и комиссии cената Франции по международным делам и обороне. На той встрече политики подписали меморандум о сотрудничестве.

Ближайший визит делегации сенаторов из комитета франко-российского сотрудничества может состояться 10 ноября по случаю 20-летия Консти​туции России. Об этом 18 октября журналистам сообщил глава этого комитета Жерар Ланге. По его словам, соответствующее приглашение было направлено главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым председателю сената Жерару Ларше.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Франция , Парламент , переговоры
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