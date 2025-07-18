Росавиация предупредила о возможных мерах для Turkish Airlines

В адрес руководства авиакомпании Turkish Airlines «готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России». Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Также там указали, что обсуждается возможность, что будет снижено число рейсов, которые выполняет перевозчик «сверх договоренностей между авиационными властями двух стран».

Меры связаны с задержками вылета рейса Москва (Внуково) — Бодрум, указали в ведомстве. В сообщении ведомство поставило ссылку на сообщение Telegram-канала «Осторожно, новости». Он сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines задержала рейс. Он должен был вылететь еще ночью — в 2.55, но к вечеру представитель авиакомпании не вышел к пассажирам. Также издание указывало, что авиакомпания не предоставила пассажирам питание и гостиницу.

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