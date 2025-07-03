Росавиация выясняет, почему Turkish Airlines снова не доставила багаж

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Росавиация продолжает работу с Turkish Airlines, которая вновь оставила без багажа своих пассажиров, на этот раз прилетевших рейсами ТК211 и ТК3038, сообщил представитель агентства Артем Кореняко.



Он уточнил, что Росавиация работает с авиакомпанией по вопросу необходимости скорректировать то, как она доставляет багаж.



В Turkish Airlines, по словам Кореняко, объяснили проблемы с багажом необходимостью оптимизировать коммерческую загрузку своих узкофюзеляжных самолетов для заправки максимальным количеством топлива. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов, «так как у перевозчика есть свои особенности выбора запасного аэродрома».



Ранее пресс-служба Внуково сообщила в телеграм-канале, что аэропорт увеличил количество сотрудников, благодаря чему в ускоренном режиме обработал заявки пассажиров. Пока удалось принять 167 обращений на 300 единиц багажа, часть которого решили дослать рейсом ТК-419 (Стамбул — Москва).

«Авиакомпания дослала багаж рейсом ТК419, итого выдано пассажирам лично, направлено на доставку или досыл 200 мест багажа», — сообщили во Внуково.

Ранее, 14 июня, более 500 российских туристов прибыли рейсами Turkish Airlines из Антальи в Москву без багажа. Во Внуково объяснили проблемы ограничениями по максимальной взлетной массе самолетов.