Во Внуково объяснили задержку багажа туристов Turkish Airlines

Проблемы с доставкой багажа пассажиров некоторых рейсов Turkish Airlines возникли из-за ограничений по максимальной взлетной массе самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в ночь на 14 июня более 500 российских туристов прибыли рейсами Turkish Airlines из Антальи в Москву без багажа. Минтранс и Росавиация организовали проверки.

Багаж не доставили для пассажиров рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140.

«Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейса: с ТК1231 — 25 мест, с ТК3152 — 129 мест, с ТК3024 — 149 мест, с ТК3140 — 57 мест», — говорится в сообщении аэропорта.

Незагруженный багаж отправили в Стамбул, далее его по частям распределили по нескольким рейсам, которые вылетают в Москву. Самолеты с вещами российских туристов вылетели поздним вечером 14 июня, уточнили во Внуково.

Три рейса с багажом отправят 15 июня, самый поздний — ТК415 — вылетит в 17:55 мск.