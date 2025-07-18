Дерипаска подал иск о защите чести к Google и четырем журналистам
В Усть-Лабинский суд Краснодарского края поступил иск миллиардера Олега Дерипаски к Google о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в карточке дела.
Иск поступил 18 июля. Ответчиками указаны Google LLC, журналисты Дмитрий Великовский, Олеся Герасименко, Иван Жадаев (все трое признаны Минюстом иноагентами) и Мария Жолобова.
Они работают в изданиях «Верстка» (признано иноагентом) и «Важные истории» (в марте 2022 года внесено в перечень организаций, деятельность которых признана на территории России нежелательной).
Суть претензий в материалах дела не поясняется.
Предприниматель неоднократно подавал иски против журналистов, медиакомпаний и активистов. Так, в апреле 2023 года Дерипаска подал иск к Google, RTVI и Сергею Полонскому о защите репутации. Ответчиками по иску значились Google LLC, ООО «ЭрТиВиАй Продакшн» (юрлицо телеканала RTVI) и бизнесмен Сергей Полонский. Представитель Дерипаски сообщил РБК, что иск связан «с лживыми и оскорбительными высказываниями» Полонского в адрес предпринимателя.
В 2024 году Дерипаска подал в суд на председателя ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом и ликвидирован) Марию Певчих (Минюст признал ее иноагентом). Соответчиком по иску также выступила компания Google LLC. Дело касалось защиты неимущественных благ, чести, достоинства, деловой репутации. Суд частично удовлетворил требования иска.
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