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Политика ,  
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Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Марии Певчих

Дерипаска требовал от Певчих опровержения слов, что он финансировал ЧВК. Суд признал эти данные недостоверными, обязал удалить ролик с Youtube и опровергнуть их, но назначил меньший штраф, чем просил истец
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Усть-Лабинский суд Краснодарского края частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к председателю ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом и ликвидирован) Марии Певчих (Минюст признал ее иноагентом). Сведения об этом содержатся в карточке дела, размещенной в базе суда.

Дерипаска подал в суд на Певчих в декабре 2024 года. Соответчиком по иску выступила компания GOOGLE LLC, владеющая видеохостингом Youtube. Решение о частичном удовлетворении требований бизнесмена было вынесено 16 июня.

Дело касалось защиты неимущественных благ, чести, достоинства, деловой репутации. Дерипаска подал на Певчих в суд из-за слов, сказанных ею на YouTube-канале. Председатель ФБК заявила, что бизнесмен финансировал частные военные компании (ЧВК), пояснял адвокат истца Алексей Мельников.

Марию Певчих внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Политика
Мария Певчих

Усть-Лабинский суд, по словам адвоката Дерипаски, признал информацию, что тот финансировал ЧВК, не соответствующей действительности, и обязал ответчиков удалить видеоролик и опровергнуть заявление. Вместе с тем, инстанция назначила меньший, чем просил истец, штраф за неисполнение решения — 5 тыс. руб. в день вместо 10 тыс. руб.

Это не первый иск Дерипаски к Марии Певчих. В марте 2023 года предприниматель также подавал на нее в суд, дело касалось защиты чести и достоинства к Певчих, оно было направлено в Арбитражный суд Москвы.

Дерипаска требовал опровергнуть утверждения, что он якобы участвовал в залоговых аукционах в 1995 году. Певчих заявила об этом в одном из интервью. В июле того же года суд частично удовлетворил иск Дерипаски.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Мария Певчих ФБК Олег Дерипаска ЧВК Краснодарский край суд
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
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