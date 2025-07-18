Кремль не увидел в заявлениях Трампа угрозы для двусторонних отношений
В переговорном процессе Москвы и Вашингтона не следует увязывать урегулирование российско-украинского конфликта с темой развития двусторонних отношений России и США, так как это «разное». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Одна тема — это тема украинского урегулирования и другая тема — это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос РБК о перспективах российско-американских отношений в свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине.
Трамп 14 июля заявил, что «недоволен Россией» из-за ее позиции насчет урегулирования конфликта на Украине, и пообещал ввести «очень суровые» санкции, если за 50 дней не будет достигнут прогресс в украинском урегулировании. В этом случае против Москвы введут вторичные пошлины в размере 100%, объяснил он.
Трамп также объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО о поставке американского оружия Украине за счет европейцев.
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