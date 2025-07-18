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Политика ,  
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Зампреда новгородского правительства арестовали по делу о взятке

Суд арестовал замглавы правительства Новгородской области Станислава Шульцева
Заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Под стражей он пробудет два месяца, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Шульцеву вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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Защита просила об избрании Шульцеву меры пресечения, несвязанной с заключением под стражу.

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил, что ему известно «о ситуации с задержанием должностных лиц в нашем регионе», а правительство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам.

«Уверен, что коллеги проведут максимально объективное и всестороннее расследование. Выводы сделаем после окончания следственных действий и процедур. Сейчас могу заявить одно совершенно точно: есть два базовых требования к каждому члену регионального правительства — честность, преданность своему делу и интересам жителей Новгородчины. Иного быть не может», — написал Дронов в телеграм-канале.

Станислав Шульцев был назначен заместителем председателя правительства Новгородской области в декабре 2019 года. До этого он занимал должность министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона. В правительстве Шульцев курирует сферы транспорта, дорожного хозяйства и охрану культурного наследия.

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Милена Костерева Милена Костерева
Новгородская область Басманный суд взятка арест
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