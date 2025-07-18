Железняк: в США не одобрили Умерова на пост посла из-за его лояльности к Ермаку

В Раде объяснили, почему Умерова не отправили послом в Вашингтон

Рустем Умеров (Фото: photowalking / Shutterstock)

Вашингтон не одобрил кандидатуру экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве посла страны в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в интервью «Украинской правде», которое опубликовано на YouTube-канале издания.

«Этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса», — сказал депутат.

До этого Железняк уже заявлял, что отказ американских властей от кандидатуры Умерова на пост посла стал «сигнальчиком».

О том, что администрация президента США раздражена и устала от Ермака, ранее писало издание Politico. В США считают, что Ермак недостаточно ориентируется в политике страны, а также не понимает тонкостей дипломатии.

17 июля Верховная рада проголосовала за нового министра обороны — им стал бывший премьер Денис Шмыгаль. За назначение проголосовали 267 депутатов, против — три, воздержались — десять. На этом посту он заменил Умерова, который занимал его с сентября 2023 года. Последний 18 июля занял пост секретаря СНБО.