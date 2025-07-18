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Политика ,  
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В Китае пресекли незаконный вывоз редких металлов иностранной разведкой

Китай пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов, организованный иностранной разведкой. Страну, которая ответственна за вывоз металлов, Пекин не назвал, уточнив только, что та не может самостоятельно их производить
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Китай обнаружил и пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов, подлежащих экспортному контролю. Ответственность за незаконный вывоз подконтрольных материалов Министерство государственной безопасности КНР возложило на иностранную разведывательную службу, не уточнив подробностей.

«В последние годы иностранные шпионские и разведывательные агентства и их агенты пытались вступить в сговор с незаконными лицами в стране и подстрекать их к краже наших предметов, связанных с редкоземельными металлами, посредством доставки по почте, что представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности», — говорится в сообщении министерства в китайском национальном мессенджере WeChat.

Как выяснили китайские органы госбезопасности, подрядчик в «некой стране, которая не может самостоятельно производить и очищать редкие металлы», подделывал упаковки и указывал на них, что товар был произведен не в Китае, а затем контрабандой вывозил в свою страну. Также выявлены попытки вывезти из Китая редкоземельные металлы и другие товары, подлежащие экспортному контролю, путем предоставления ложных сведений о составе продукции, отправки небольших партий товара экспресс-доставкой и постоянного изменения каналов транспортировки.

«Получив убедительные доказательства, органы госбезопасности КНР совместно с соответствующими ведомствами приняли меры для пресечения нелегальных каналов вывоза из страны редкоземельных материалов, эффективно обеспечив безопасность ресурсов и национальную безопасность Китая», — добавили в ведомстве.

NYT сообщила об ограничении Китаем экспорта редкоземельных металлов
Политика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мировая добыча редкоземельных металлов в 2024 году в пересчете на их оксиды, по данным портала Investing News Network, достигло 390 тыс. т. Бóльшая часть этого объема — 270 тыс. т — пришлась на Китай, который за год увеличил добычу на 5%. КНР не первый год доминирует в мировом производстве подавляющего большинства различных редкоземельных элементов. При этом акцент делается в основном на легких редкоземельных элементах, в частности на неодиме и празеодиме.

Как отмечает Bloomberg, свое доминирующее положение в производстве металлов Китай использовал в торговой войне с США, зависимыми от его поставок для производства широкого спектра продукции, включая электромобили. В конце июня стороны заключили торговое соглашение, в рамках которого США согласились отменить ряд ограничений для Китая.

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Милена Костерева Милена Костерева
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