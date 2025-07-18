«Ъ»: военных врачей будут судить за взятки у раненых участников спецоперации

«Ъ» узнал об обвинении военных врачей во взятках за справки о ранениях

Краснодарский гарнизонный военный суд в июле рассмотрит два дела о коррупции в 419-м военном госпитале (ФГКУ «419-й ВГ») Минобороны, сообщает «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», дело связано с получением взяток за оформление так называемых форм № 100 — документов, подтверждающих получение ранения, контузии или военной травмы и дающих право на получение компенсационных выплат. Издание отмечает, что врачи госпиталя работают в зоне специальной военной операции на Украине в составе медицинских отрядов, а также лечат бывших и действующих военнослужащих.

Согласно картотеке суда, военных врачей Владимира Хмелика, Дениса Симанчука и Леонида Назаренко, занимавших руководящие должности в госпитале, обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК) и превышении полномочий, совершенном группой лиц из корыстной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК).

До октября 2024 года Владимир Хмелик был начальником ФГКУ «419-й ВГ» Минобороны России, Денис Симанчук занимал должность его заместителя по медицинской части, а Леонид Назаренко — должность начальника поликлиники при госпитале.

Трое военнослужащих в звании от рядового до младшего сержанта — Александр Балашов, Рамазан Раджабов и Евгений Теличко — обвиняются в передаче взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК). Посредничество в коррупционных схемах (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК) вменяют рядовому Сергею Богатыреву и гражданским лицам Эдгару Манукяну и Владиславу Филонову.

По сведениям «Коммерсанта», также в уголовном деле о коррупции в 419-м военном госпитале были и другие фигуранты, в том числе медсестра инфекционного отделения. Следствие полагает, что к коррупционной схеме были причастны неустановленные сотрудники учреждения.

На 23 июля назначено начало разбирательства по делу Симанчука, суд над остальными восемью обвиняемыми должен начаться 28 июля.

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