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В краснодарском военном госпитале выявили коррупционную схему

«Ъ»: в военном госпитале Краснодара выявили коррупционную схему с 12 участниками
В получении взяток обвиняют трех руководящих сотрудников госпиталя, включая начальника. Пятерых военных обвиняют в даче взяток, еще одного военного, старшую медсестру и двоих гражданских считают посредниками, пишет «Ъ»

Военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону Следственного комитета расследует уголовное дело о взятках в 419-м военном госпитале, обвиняемыми проходят 12 человек, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Краснодарского краевого суда, где речь идет об обжаловании мер пресечения фигурантам дела.

Из судебных актов следует, что в числе обвиняемых — начальник ФГКУ «419-й ВГ» Минобороны России, замначальника госпиталя по медицинской части, а также начальник ведомственной поликлиники. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК).

Согласно информации на сайте госпиталя, его начальником до 31 октября 2024 года был Владимир Хмелик, а затем его сменил Дмитрий Волошко.

«Ъ» отмечает, что в документах не уточняется, идет ли речь о головной структуре госпиталя в Краснодаре или об одном из его филиалов — в Анапе, Сочи, Новороссийске, Ейске или Майкопе. В Минобороны и Главном следственном управлении СК на запрос издания не ответили.

Также фигурантами дела являются пятеро военнослужащих в звании от рядового до младшего сержанта — их обвиняют в даче взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК). Посредниками в передаче взяток следствие считает старшую медсестру одного из отделений ФГКУ «419 военный госпиталь», военнослужащего и двух гражданских лиц.

Как пишет газета, несколько фигурантов находятся под стражей с середины прошлого года, защита ходатайствовала о переводе их под домашний арест, но суд не соглашался с доводами адвокатов.

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В январе «Коммерсантъ» писал о приговоре начальнику отделения майкопского филиала ФКУ «419-й ВГ» подполковнику Владимиру Карпову за получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК). По данным газеты, в 2022 году, когда Карпов находился в командировке в зоне специальной военной операции на Украине, его назначили начальником отдельного мобильного медицинского отряда.

В этой медицинской части проходил лечение получивший в ходе боев контузию военный, которому Карпов заявил, что его диагноз не предполагает выплат по ранению, и предложил оформить документы с гарантией выплаты за взятку. Военный согласился, в 2023 году на основании выданных Карповым документов получил выплату в 3 млн руб., из которых 1 млн передал через посредника военному врачу.

Суд в сентябре 2024 года назначил Карпову наказание в виде штрафа в 2,5 млн руб., однако в связи с отбытием в зону военной операции на Украине его освободили от наказания, сообщала газета.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военный госпиталь Краснодар Краснодарский край Следственный комитет
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