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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил Собянин. В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Спустя несколько минут в Росавиации объявили о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Минобороны сообщило об ударах по фабрикам дронов и комплексам ПВО Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Этой ночью глава города сообщал о трех сбитых дронах, летевших в сторону Москвы. Всего над Россией за ночь уничтожили 122 беспилотника, отчиталось Минобороны. 

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Сергей Собянин атака дронов ПВО Домодедово Жуковский
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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