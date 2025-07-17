Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву

На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил Собянин. В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Спустя несколько минут в Росавиации объявили о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Этой ночью глава города сообщал о трех сбитых дронах, летевших в сторону Москвы. Всего над Россией за ночь уничтожили 122 беспилотника, отчиталось Минобороны.