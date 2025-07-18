Глава комиссии по иностранному вмешательству уйдет из Совета федерации

Сенатор Андрей Климов уйдет из Совета Федерации, сообщили источники РБК. Он известен своими инициативами по борьбе с иностранным влиянием и критикой Запада

Андрей Климов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Сенатор Андрей Климов покинет Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и один в верхней палате парламента. Климов представляет в Совфеде исполнительную власть Пермского края.

В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора, после которых избранный глава делегирует представителя в Совфед, назначая нового или переназначая действующего сенатора. По словам собеседников РБК, Климов может быть не переназначен. Один из источников говорит, что Климова не хочет больше видеть в Совфеде руководство палаты. Другой утверждает, что место представителя Пермского края может понадобиться другой фигуре, для которой место в верхней палате парламента искала администрация президента. При этом источники утверждают, что Климов «сопротивляется» и борется за свою позицию, его могут поддержать в руководстве «Единой России».

Идущий на второй срок глава региона Дмитрий Махонин пока не представил тройку возможных сенаторов. В пресс-службе губернатора Махонина отказались от комментариев.

«Я эти вопросы не комментирую», — заявил Климов в ответ на вопросы РБК.

Борьба с вмешательством

В Совете Федерации 70-летний Андрей Климов состоит зампредом комитета по международным делам, председателем временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Он один из основных спикеров «Единой России» по международной повестке.Сенаторское кресло он занимает с 2012 года, до этого, с 1999 года, был депутатом Госдумы.

Климов известен резонансными высказываниями. В октябре 2022 года он, например, заявил, что россияне, покинувшие страну после начала военной операции, могут подпадать под действие закона об иноагентах. «Разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — говорил сенатор.

Он регулярно выступал инициатором и защитником законодательства об иноагентах, нежелательных организациях и т.д. «Мы с 2012 года начали разрабатывать законодательство против (иноагентов — РБК), а вышли на уже такие базовые документы и в полном объеме это все включили в 2020-2021 годах. Восемь-девять лет — это большой путь. Каждый шажок, потом уточнение законодательства, потом устранение огрехов, то есть сейчас, по-моему, у нас в условиях открытой политической системы одно из лучших в мире законодательств на этот счет», — заявил Климов в начале июля.

Сенатор регулярно обвиняет Запад во вмешательстве в дела других стран, в том числе России. «На самом деле на Западе правит своеобразное «закулисье», которое, в случае недовольства поведением того или иного государства, напрямую вмешивается в его дела. Скажем, в Румынии это делалось руками Франции, в Молдове — руками соседней Румынии, а в США, если верить обвинениям со стороны «трампистов» — Европейского союза и примкнувшей к нему Великобритании», — интерпретировал он выборные процессы в разных странах.

«Я бы не назвал его публичное позиционирование откровенно «ястребиными». Скорее, оно акцентировано в логике той политики, которую сейчас проводит наше государство. В условиях «новой нормальности» Климов стал одним из ключевых комментаторов международной повестки», — сказал РБК глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, если Климов действительно уйдет из Совфеда, то встанет вопрос, кто займет его позиции и не только структурно, но в информационном пространстве.