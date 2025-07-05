Хинштейн выдвинет в сенаторы от Курской области олимпийскую чемпионку

Сенатор от Курской области Кондратьев после выборов будет представлять в Совфеде Тамбовскую, а претендентом на его место стала олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова, рассказали источники РБК

Евгения Ламонова (Фото: jemina / VK)

Фехтовальщица сменит ветерана

В Курской и Тамбовской областях после губернаторских выборов в сентябре произойдет смена сенаторов, представляющих исполнительную власть. Об этом РБК рассказали три источника: один близкий к администрации президента и два — к руководству Курской области.

Сейчас исполнительную власть Курской области в верхней палате парламента представляет Алексей Кондратьев. Он стал сенатором в 2024 году после избрания на пост главы области Алексея Смирнова. Правление Смирнова оказалось недолгим: в декабре 2024 года он покинул свою должность, в апреле задержан по обвинению в хищениях при строительстве фортификационных сооружений, врио губернатора стал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Алексей Кондратьев (Фото: Денис Бочаров / NEWS.ru / РБК)

Вероятным кандидатом на то, чтобы представлять в Совфеде правительство Курской области, стала известная спортсменка, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире Евгения Ламонова, знают два источника РБК.

Двое собеседников РБК сказали, что Кондратьев, скорей всего, не лишится парламентского кресла, а может снова представлять в Совфеде Тамбовскую область, сенатором от которой он уже был с 2015 по 2020 год.

Кондратьеву 53 года, он уроженец Тамбовской области. Участник обеих чеченских кампаний, а также миротворческой операции на территории Косово. В 2010 году он стал главой Тамбова, а с 2015 по 2020 год представлял весь регион в Совете Федерации. В 2022 году в качестве добровольца отправился на Украину для участия в боевых действиях. Позже поступил на специальную образовательную программу «Время героев» и в сентябре 2024 года стал сенатором от Курской области. Алексей Смирнов говорил, что его представитель в верхней палате парламента активно помогал при формировании отряда «Барс-Курск». Кондратьев награжден четырьма орденами Мужества.

Как объясняет источник, близкий к администрации президента, у Кондратьева еще в 2020 году появились проблемы с политической карьерой, но он смог ее перезапустить благодаря участию в боевых действиях.

«Да, такой вариант рассматривается. Он участник «Времени героев», — прокомментировал информацию о возможной смене региона Кондратьевым источник, близкий к администрации Тамбовской области.

Сейчас регион возглавляет Евгений Первышов, который также участвовал в военной операции и прошел «Время героев». С 2021 года исполнительную власть региона в Совфеде представляет Михаил Белоусов, до этого он был замначальника управления президента по внутренней политике.

Евгения Ламонова на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году завоевала золотую медаль в командном зачете по фехтованию на рапирах. Она родилась в 1983 году в Курчатове, где расположена Курская АЭС, окончила Курский государственный технический университет. Помимо спортивной сделала в регионе и успешную политическую карьеру. Так, с 2016 по настоящее время она является депутатом Курской областной думы, а с 2019 года — глава комитета по физической культуре и спорту. В официальном Telegram-канале Александра Хинштейна Ламонова упоминалась дважды. 25 апреля глава Курской области рассказал о разговоре с федерациями базовых видов спорта региона, о котором его попросила Ламонова, а 19 июня Хинштейн упомянул ее в числе спортсменов из региона, ставших олимпийскими чемпионами.

Официальных свидетельств о переменах в сенаторском корпусе пока нет. Первышов только подал документы на участие в губернаторских выборах, Хинштейн заявлял о намерении участвовать в голосовании в конце прошлого года. Оба при регистрации должны будут подать в избирательные комиссии списки из трех человек, один из которых и станет сенатором от исполнительной власти в случае победы Первышова или Хинштейна на выборах. Первый, по региональному закону, должен будет подать список с 7 по 10 июля, второй — с 21 по 31 июля.

Хинштейн не ответил на вопрос РБК о сенаторе от региона. РБК направил запрос в администрацию Тамбовской области.

Если рокировка состоится, это будет не единственный кейс в этом избирательном цикле, когда сенатор остается в Совете Федерации, но меняет регион. РБК писал, что нынешний представитель Еврейской автономной области в верхней палате парламента Владимир Джабаров в ближайшем будущем станет членом Совета Федерации от Коми.

Впрочем, источники оговариваются, что все это пока не окончательные решения, так как процесс согласования сенаторов проходит не одну инстанцию. В частности, кандидатуру потенциального члена Совета Федерации должна одобрить председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

Политолог Александр Немцев считает, что потенциальная замена сенатора в Курской области выглядит логично. «Кондратьев сам из Тамбова, у него там семья, это его родина. Сенатором от Курской области он стал только потому, что нужно было его трудоустроить в Совет Федерации, чтобы продемонстрировать красивое карьерное возвращение военнослужащего, а там была такая возможность», — считает эксперт. Он также уверен, что у Первышова с Кондратьевым сложились неформальные связи при обучении на «Времени героев». «Так что это — аппаратная история возвращения блудного сына», — резюмирует политолог.

Политконсультант Евгений Минченко считает, что имидж кандидатов в сенаторы поможет врио глав регионов на выборах: «Ламонова в Курске местная. Депутат. Уравновесит неместного Хинштейна. Кондратьев — тамбовский, был депутатом, мэром и сенатором, так что уравновесит неместного Первышова».