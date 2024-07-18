Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте»

Художница и ювелир получили сроки из-за салфеток со стихами в петербургском супермаркете, которые «славили Степана Бандеру» и «призывали к действиям против Владимира Путина». Супруги не признали вину

Анастасия Дюдяева (Фото: «Свободный художник» / VK)

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга признал семейную пару — художницу Анастасию Дюдяеву и ювелира Александра Доценко — виновными в призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК) из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента», сообщает «Фонтанка».

Дюдяева получила три года и шесть месяцев колонии-поселения, ее муж — три года. Прокуратура требовала назначить обоим по четыре года колонии общего режима.

Супругов задержали в январе в их доме в поселке Тайцы в Ленобласти при участии ФСБ и ОМОНа, после обращения в полицию посетителей магазина. Как писала «Фонтанка», две покупательницы нашли в продуктах из «Ленты» на Таллинском шоссе салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру». Авторы в стихах поздравляли людей с новогодними праздниками и рассказывали об Украине, а «отдельные надписи призывали к действиям против Владимира Путина».

По версии следствия, салфетки разместили Дюдяева и Доценко. Обоих внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Супруги отрицали свое авторство, они рассказывали, что приходили в магазин за покупками.

В ноябре 2023 года петербургская художница Александра Скочиленко получила семь лет колонии за то, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. Девушку признали виновной в распространении «фейков» об армии. Пенсионерка, по заявлению которой задержали художницу, за день до вынесения приговора сказала, что «за бумажки можно было бы, конечно, дать срок поменьше».