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Военная операция на Украине ,  
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Кремль пообещал принять меры из-за стратегии Зеленского по Черному морю

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина утвердила документ, предполагающий патрули и присутствие кораблей НАТО в Черном море. Песков напомнил о конвенции Монтрё, но планы Киева назвал дополнительной угрозой
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Россия примет меры для обеспечения собственной безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в Черном море, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его комментарий опубликовал канал «Вы слушали маяк».

«Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется конвенцией Монтрё. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко. Это первое», — сказал он.

Во-вторых, продолжил Песков, «концентрированное присутствие» кораблей альянса, принимая во внимание такие черноморские страны НАТО, как Румыния и Болгария, представляет собой в нынешних условиях дополнительные угрозы для России.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины. В числе задач в документе упоминаются учения и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, а также организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности — морских патрулей — в Азово-Черноморском бассейне».

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Турция контролирует два пролива, Дарданеллы и Босфор, через которые суда должны проходить для транзита между Черным морем и Средиземным море.

Конвенция Монтрё от 1936 года предполагает, что торговые суда имеют право свободно и без оплаты проходить через оба пролива. Для военных судов государств с выходом к Черному морю и тех, у кого его нет, действуют разные режимы. Первые могут проводить через Босфор и Дарданеллы корабли любого класса, для вторых действуют ограничения по классу и тоннажу.

Турция вправе закрывать проливы в военное время, если сочтет проход кораблей какой-либо страны угрозой для региональной или своей собственной безопасности. Такое решение было принято в начале марта 2022 года, через неделю после начала военной операции.

Воздушное пространство над Черным море остается свободной зоной. Несмотря на это, после начала российско-украинского конфликта американские власти беспокоились, что какой-либо инцидент над Черным морем может спровоцировать эскалацию, выяснила New York Times.

«Черное море теперь стало зоной конфликта — зоной военных действий, которая так же важна для НАТО, как и Западная Украина», — отмечала бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Бывший турецкий дипломат и директор EDAM, турецкого исследовательского института Синан Ульген объяснял: Анкара негативно относится к любой активности НАТО в Черном море, полагая, что более выраженное присутствие альянса там увеличит риск конфликта с Россией.

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Черное море Владимир Зеленский НАТО Дмитрий Песков Турция Румыния Болгария
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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