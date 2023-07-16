В Харькове третий раз за сутки прозвучали взрывы

В Харькове третий раз за день прозвучали взрывы

Несколько часов назад Харьков подвергся удару, он пришелся по одному из промышленных предприятий. До этого власти сообщали о ночной атаке по городу

В пригороде Харькова прозвучали взрывы, сообщают ТСН и «Суспiльне». В области объявлена воздушная тревога. Позднее, пишут издания, взрывы прогремели в самом городе, это подтвердил мэр Игорь Терехов.

Затем он уточнил, что под удар вновь попал Основянский район, сообщает ZN.ua. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал об обстреле предприятия в этом районе.

Несколькими часами ранее власти сообщили об ударе по Харькову. По данным областной прокуратуры, целью было одно из промышленных предприятий в Основянском районе на юге города. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о трех пострадавших и одном погибшем.

«Страна.ua» передавала, что в некоторых районах города было нарушено электроснабжение.

В ночь на воскресенье, 16 июля, Харьков также подвергся ракетной атаке, один из ударов пришелся по Шевченковскому району.

Воздушную тревогу регулярно объявляют в украинских регионах с середины октября 2022 года. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. В Минобороны заявляют, что атакуют только военные объекты, а не гражданскую инфраструктуру.