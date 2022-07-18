Мосгорсуд оставил под домашним арестом ректора РАНХиГС Владимира Мау

Московский городской суд отклонил апелляцию стороны защиты на домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Его подозревают в хищении 21 млн руб. Дело основано на показаниях экс-замминистра просвещения Марины Раковой

Владимир Мау (слева) (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Московский городской суд оставил в силе решение Тверского районного суда Москвы о домашнем аресте ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Владимира Мау по делу о хищении 21 млн руб., сообщили РБК в суде.

Его отправили под домашний арест до 7 августа. Судья Тверского районного суда Ксения Панова сообщила во время заседания, что дело ректора РАНХиГС основано на показаниях бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой.

Следователи столичного главка полиции предъявили Мау обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ректор проходит по делу, ранее возбужденному в отношении Марины Раковой, а также директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

Их подозревают в фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС сотрудников, на которых начисляли зарплату, но фактическую работу они не выполняли. Временно исполняющим обязанности ректора РАНХиГС вместо отправленного под домашний арест Владимира Мау назначен проректор академии Максим Назаров.

Во время избрания меры пресечения Мау сказал в суде, что считает абсурдным выдвинутое ему обвинение в хищении бюджетных средств, в которых участвовали другие люди. Тогда адвокат Алексей Дудник поддержал ходатайство своего подзащитного и попросил отпустить его под залог в размере 21 млн руб.

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В отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой возбуждено несколько уголовных дел. Все они связаны с хищением бюджетных средств.